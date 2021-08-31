Борьба за 20 млрд грн. Чем угрожает тень на рынке АЗС украинцам и Украине

Рынок нефтепродуктов остается непрозрачным, несмотря на попытки властей навести порядок. Почему не выходит и сколько из-за этого теряет государство?

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Борьба с нелегальным бизнесом на рынке АЗС все больше напоминает крылатое выражение: у самураев нет цели, есть только путь. За последние четыре года силами СБУ, прокуратуры, налоговой и полиции правительство провело сотни рейдов по топливному рынку ради амбициозной цели: выявить схемы по уклонению от уплаты налогов на АЗС и пресечь подпольное в стране производство дизеля и бензина.

Трубить о победе пока рано. По оценке Нефтегазовой ассоциации Украины, несмотря на попытки силовых структур отбелить рынок, он все еще непрозрачен. Каждый пятый проданный в стране литр бензина – фальсификат, и чуть ли не каждая вторая АЗС – участник налоговых "скруток".

Как работает в Украине рынок АЗС, сколько государство теряет из-за схем недобросовестного бизнеса и как это влияет на потребителя?

Откуда взялась тень

Процветание теневой доли на топливном рынке – проблема не новая. Первые "нелегальные АЗС" появились на розничном рынке нефтепродуктов в 2015 году. Причиной этому стало введение акцизного налога на розничную продажу топлива и экономический кризис, который повлек за собой падение платежеспособности граждан.

Развитие теневой доли рынка можно оценивать по-разному – в зависимости от года, региона и стараний силовых структур его отбелить. Например, к концу 2019 года, незадолго до того, как президент Владимир Зеленский поручил пресечь деятельность всех нелегальных АЗС в Украине, доля "теневиков" оценивалась в 30–50% в зависимости от региона.

"Теневая доля на топливном рынке – историческая проблема. В начале 2020 года власти неплохо почистили рынок. Многие "бочки" и нелегальные АЗС были демонтированы. Спустя год многие из них вернулись обратно, но на первый план вышла другая проблема – фальсификат, который главным образом продают легально работающие АЗС", – считает директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Что это значит? По словам коммерческого директора госкомпании "Укргазвыдобування" Сергея Федоренко, в ответ на быстрое развитие в Украине нелегальных АЗС многие легальные автозаправки начали работать "в серую" – практически по тому же принципу, что и "нелегалы".

Чтобы конкурировать за потребителей АЗС среднего класса (так называемые дискаунтеры), внедрили практику торговли топливом мимо кассы, оптимизации налогов и снижения расходов при производстве нефтепродуктов в ущерб качеству.

"Как только нелегальные АЗС приостановили свою деятельность, потребитель ушел к заправкам "эконом-сегмента" или "серым" АЗС, где стоимость топлива за счет оптимизации налогов практически та же, – добавляет Федоренко. – Так, у дискаунтеров появилось конкурентное преимущество над "белым" и прозрачным бизнесом".

Серые схемы и нелегальное производство

Опрошенные эксперты и участники рынка отмечают: самая масштабная проблема сегодняшнего рынка – это нелегальное производство нефтепродуктов на 20 мини-НПЗ и торговля топливом мимо кассы на 40% АЗС страны.

По оценке Консалтинговой группы А-95, более 20% нефтепродуктов в Украине – фальсификат, при производстве и продаже которого производитель не уплатил в госбюджет ни акциз, ни НДС. Примерно этот же объем топлива продается на АЗС как минимум дважды – первый раз за наличку в обход кассового аппарата, а во второй – по документам для легализации продаж и оптимизации налогов реальным сектором экономики.

"Скрутки" и нелегальное производство были и раньше, но не в таких масштабах. Эта проблема разрослась в 2020 году, создав большое "серое пятно" на рынке нефтепродуктов", – говорит президент Нефтегазовой ассоциации Украины Неля Привалова.

Ежегодный ущерб от подобных схем – до 20 млрд грн: 4 млрд грн – от подпольного производства на мини-НПЗ и 15 млрд грн – от продажи топлива на АЗС мимо кассовых аппаратов, говорят в профильной ассоциации. Эта цифра соизмерима с расходами государственного бюджета страны на дотации аграрному сектору в 2020 году.

И если с вредом нелегального производства все более-менее ясно, то схема с двойной продажей топлива не так очевидна. Как это работает? Эксперты и участники рынка описывают схему следующим образом: приезжая на автозаправку клиент покупает нефтепродукты за наличку или по фиктивному чеку, формируя тем самым на АЗС не учтенную в базе налоговой "черную кассу".

Далее, чтобы легализовать продажи, эти АЗС продают крупному потребителю (аграрию, логисту или строителю) документы на уже реализованное топливо за 10% от стоимости топлива. По такому принципу, "серые" автозаправки дважды продают одни и те же объемы нефтепродуктов, за счет чего удерживают цены на стелах, привлекая новых клиентов.

Тень расправила плечи

По словам Куюна из А-95, сегодня, как никогда ранее, нелегальный бизнес на рынке нефтепродуктов чувствует себя комфортно. Причина – запрет на проверку бизнеса в период карантина и ослабление контроля за рынком.

"Обычно обитатели теневого сегмента не хотят инвестировать в его развитие, ведь этот бизнес могут закрыть в любой момент. Сегодня мы видим обратную картину. Мини-НПЗ наращивают объемы производства, строят новые установки, а станции, продающие топливо с этих предприятий, ширятся по всей стране", – говорит он.

Ситуацию не исправляют ни рейды силовиков, ни обещания чиновников отбелить рынок от тени. По данным Государственной фискальной службы, за первый квартал 2021 года сотрудники налоговой выявили 7587 нарушений на АЗС, семь незаконных производств на мини-НПЗ и изъяли 15 712 тонн топлива на 490,5 млн грн.

Насколько эти цифры точны? В их объективность не верят ни эксперты, ни участники рынка. По словам, Федоренко и Куюна, рейды силовиков на мини-НПЗ как правило заводы не останавливают. "Причина банальна – "крыша" местных силовых структур, органов власти или коррупция в судах", – объясняет Федоренко.

Что это значит для потребителя?

Во-первых, перетекание клиентов к "серым" АЗС сокращает доходы легального бизнеса. Все это в свою очередь повышает себестоимость нефтепродуктов для белой компании, что в условиях регулируемых цен может привести к банкротству.

Во-вторых, несмотря на экономию, потребление "плохого" топлива может вызвать поломку автомобиля и привести к непредвиденным расходам на ремонт, что гораздо дороже, чем заправляться на "белых" автозаправках с качественным горючим.

Богдан Магаляс