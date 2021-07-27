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День рождения FOXTROT.UA: что подготовил интернет-магазин в честь праздника

27 июля 2021 9:15

Актуально

Фокстрот стал первым среди украинских ритейлеров, кто вышел в онлайн и открыл интернет-магазин электроники и бытовой техники foxtrot.com.ua. Онлайн-платформе – 18 лет, а значит, что празднуют дату по-крупному

Принято считать, что Фокстрот – традиционная розничная сеть, представленная "кирпичными" магазинами бытовой и электронной техники. Но стоит отметить, что это и стремительно развивающаяся интернет-площадка FOXTROT.UA, благодаря которой за последние два года компания продемонстрировала лучшую динамику на рынке с точки зрения развития в е-сommerce.

С 22 июля по 4 августа foxtrot.ua празднует свой 18-й день рождения. Повод – незаурядный, поэтому постоянных и новых покупателей ждут скидки до 70% и подарки. К чему стоит присмотреться, чтобы отметить праздник с выгодой и комфортом.

Конечно же, к смартфонам. Для сторонников "яблочного" бренда предусмотрена немалая скидка на APPLE iPhone 11 128GB Black (MHDH3). Радует Фокстрот и дисконтом от Samsung и XIAOMI Mi – на целый ряд моделей.

Также стоит обратить внимание на категорию планшетов – в это время можно хорошо сэкономить на покупке. Ну и конечно, широкий ряд моделей среди категории смарт-гаджетов – фитнес-браслетов, смарт-часов, беспроводных гарнитур, повербанков и прочее.

Для тех, кто хочет обновиться по-крупному, в FOXTROT.UA скидки на телевизоры, крупную, мелкую бытовую технику для дома и отдыха:

  • телевизор SAMSUNG UE55TU7100UXUA с диагональю 55 дюймов;
  • инверторный холодильник SAMSUNG RB37J5000SA/UA с режимом "отпуск";
  • стиральная машина SAMSUNG WW60J42E0HW/UA – тихая работа, деликатное отношение к тканям, защита от перепадов напряжения;
  • электросамокат SEGWAY Ninebot MAX G30 – с антискользящими шинами, остановкой при падении, самодиагностикой неполадок;
  • автохолодильник DELFA AC32L – объем 32 литра.

Купили на сумму от 3500 грн или в чеке есть техника от ТМ SAMSUNG? Значит вы автоматически становитесь участником розыгрыша подарков. А подарков Фокстрот подготовил ну очень много: телевизоры, холодильники, пылесосы, стиральные машины и другую технику SAMSUNG на общую сумму 2 миллиона грн.

Подробнее об акции читайте тут.

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