Фабрика миллионеров: Эпицентр осуществляет мечты украинцев на 50 миллионов

В сети ТЦ "Эпицентр" продолжается акция ко дню рождения компании "Дарим 50 000 000"

Сотни тысяч покупателей уже приняли участие и испытали свою удачу на миллион. Трем украинцам удача улыбнулась по полной – они стали миллионерами. Более 100 покупателей получили по 50 000 баллов на карточку "Выгода" (1 балл = 1 грн). В компании говорят – все только начинается и ждут новых миллионеров.

Мечтала о кофеварке, а получила – целый миллион

Молодая семья Натальи из Борислава на Львовщине очень любит маленькие путешествия на автомобиле. А поскольку сейчас собирают детей в школу, то на выходных приехали во львовский "Эпицентр".

"В "Эпицентр" приезжаем при каждой возможности. Потому что он большой и там всегда все есть. Даже не помню, что именно мы покупали, - говорит Наталья, - точно приобретали некоторые канцтовары для школы, но в целом – просто присматривали себе разные вещи домой".

Приобретя товара на 1,5 тыс. грн и приняв участие в акции ко дню рождения "Эпицентра", не особо смотрели, какой выигрыш выпал. Наталья говорит, что побудила принять участие и выиграла по сути дочь. Если бы не она, то ничего не произошло бы. Дочь зарегистрировала два чека. По первому выиграла 100 грн, а второй принес целый миллион. Когда дочь об этом сказала, мать не приняла всерьез. Только когда позвонил представитель "Эпицентра", стало понятно, что выигрыш реальный.

"У меня давно была мечта – купить кофеварку. Никак не могу собрать себе на нее, потому что всегда деньги нужно потратить на что-то другое. Кто-то хочет айфоны, еще что-то, а я очень хотела кофеварку".

"Теперь не только кофеварку сможет купить Наталья, – рассказывает Ирина Шинкаренко, директор по рекламе и маркетингу "Эпицентр". – А еще много необходимого товара на один миллион выигранных баллов. Ведь в "Эпицентре" – баллы честные и равноценные: 1 балл = 1 гривна. На карточки новых миллионеров будет зачислено по 1 миллиону баллов".

А география тех, кто получил 50 000 баллами – вся Украина. Юрий из Запорожья, Виктор из Хмельницкого, Юлия из Харькова, Павел из Днепра – и еще добрая сотня счастливых победителей, которые уже в ближайшие дни смогут покупать товары за выигранные баллы.

"Ехала в "Эпицентр" за плиткой, делаем в квартире ремонт, - рассказывает харьковчанка Юлия. – Очень нравится, что кроме разнообразия плитки, есть в "Эпицентре" и услуга дизайна. Здесь работают специалисты-дизайнеры, создают прекрасную 3D визуализацию. И сейчас не верю, что получила такой крупный выигрыш, до этого не выигрывала и особо не принимала участия в таких акциях. Что почувствовала? Сначала – не поверила, а потом – невероятную радость и счастье. Теперь верю в свою счастливую удачу. А выигранные баллы планирую потратить прежде всего на ремонт комнаты для 13-летней дочери".

Напомним, что 7 августа в "Эпицентре" стартовала беспроигрышная акция ко дню рождения компании "Дарим 50 000 000". Каждый, кто перейдет по ссылке на страницу акции, гарантированно получит определенную сумму баллов до миллиона. Шанс на миллион получит каждый, кто сделает покупку любых товаров в "Эпицентре" с карточкой "Выгода" на сумму от 1500 грн.