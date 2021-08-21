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Фармацевтическая гордость: путь "Фармак" от качественных инсулинов до "вычисления" генома коронавируса

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
21 августа, 16:25
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К 30-летнему юбилею Независимости "Сегодня" рассказывает о компаниях, которые развивают экономику и улучшают жизнь украинцев

Компания "Фармак" — это не просто свидетель независимости Украины. Она 30 лет прошла нога в ногу со всей страной. И не просто шла, а стремительно развивалась, добиваясь побед, развивая бизнес и внедряя новые технологии.

Вековая история

История этого предприятия началась в Киеве еще в 1925 году. Тогда на Подоле был открыт первый в Украине завод по производству синтетических лекарственных средств — Киевский химико-фармацевтический завод им.М.В.Ломоносова (КХФЗ).

После развала советской системы и провозглашения независимости Украины открытые границы обнажили полную неконкурентоспособность постсоветских предприятий. Как производитель субстанций, киевский завод имени Ломоносова не мог что-то противопоставить производителям из Китая и других стран. У зарубежных конкурентов была значительно шире номенклатура и намного ниже цены. Завод с его устаревшими технологиями, непомерными расходами и относительно небольшим портфелем продукции оказался на грани выживания.

Киевский химико-фармацевтический завод им. М. В. Ломоносова, с которого началась история предприятия в 1925 году.
Киевский химико-фармацевтический завод им. М. В. Ломоносова, с которого началась история предприятия в 1925 году.

Новая жизнь предприятия началась в 1991 году, когда Киевский химико-фармацевтический завод им.Ломоносова был переименован в акционерное общество "Фармак". Предприятие прошло приватизацию, а каждый из 1350 работников автоматически стал его акционером.

В 1995 году гендиректором компании "Фармак" стала Филя Жебровская, которая в течение 22 лет на должности, поэтапно развивала и укрепляла позиции компании на рынке. Под ее руководством предприятие было переориентировано с химического производства субстанций на изготовление готовых лекарственных средств, соответствующих международным стандартам качества. Благодаря выбранной стратегии ведения бизнеса, инновационной технологической платформе, инвестированию в производство и персонал, в 2010 году "Фармак" стал бессменным лидером фармацевтической отрасли Украины и сохраняет эти позиции по сегодняшний день.

В современной истории компания "Фармак" переориентировалась с химического производства субстанций на изготовление готовых лекарственных средств, соответствующих международным стандартам качества.
В современной истории компания "Фармак" переориентировалась с химического производства субстанций на изготовление готовых лекарственных средств, соответствующих международным стандартам качества.

Важные цифры

Компания является крупнейшим украинским производителем лекарственных средств европейского уровня с рыночной долей 6%.

Ассортимент продукции "Фармак" насчитывает более 400 наименований лекарственных средств, которые используются в кардиологии, эндокринологии, рентгенологии, аллергологии, гастроэнтерологии и других областях медицины.

Ежегодно на рынок выходит до 20 новых препаратов компании.

В данный момент "Фармак" проводит разработку около 100 сложнокомпонентных лекарственных средств.

Компания ежегодно реинвестирует в развитие до 90% прибыли.

С 1995 года было инвестировано в модернизацию производства более 310 млн долларов.

Ежегодные инвестиции в научные исследования и разработки составляют примерно 15 млн долларов.

В компании работает 5 новейших лабораторий, которые оснащены современным высокотехнологичным оборудованием мировых производителей.

В 2015 году "Фармак" открыл новый комплекс по изготовлению субстанций в городе Шостка. Его плановая мощность составляет 100 тонн субстанций в год.

В 2020 году компания запустила ультрасовременный цех по изготовлению стерильных лекарственных средств, благодаря чему в 2 раза увеличила мощности по производству асептической продукции.

Экспорт и новые рынки

Продукция "Фармак" экспортируется в более 30 стран мира, а доля экспорта в общем объеме продаж компании в 2020 году достигла почти 30%. Предприятие стратегически фокусируется на выходе на новые рынки и параллельно увеличивает продуктовый портфель в тех странах, где уже коммерциализирует собственную продукцию.

Лекарственные средства "Фармак" продаются в странах ЕС, Центральной и Южной Америки, странах СНГ, Ближнего Востока, Азии.

Залогом успеха и признания компании "Фармак" на национальном и международном уровнях является, в первую очередь, качество продукции. Наше производство отвечает высоким международным стандартам, оснащено высокотехнологичным оборудованием мировых брендов, а все процессы максимально автоматизированы и цифровизированы, — отмечает Владимир Костюк, исполнительный директор "Фармак".

"Фармак" – первая компания на фармрынке Украины, которая получила сертификат надлежащей производственной практики GMP. Такая сертификация – это подтверждение высокого качества продукции и соответствия производственных процессов высоким международным стандартам.

Только за последние пять лет "Фармак" успешно прошёл 75 инспекций и аудитов, проведенных украинскими и международными регуляторными органами, а также компаниями-партнерами из Великобритании, Швейцарии, Германии, Польши, Словакии, Чехии, Латвии, Литвы, Израиля и Грузии.

"Фармак" – первая компания на фармрынке Украины, которая получила сертификат надлежащей производственной практики GMP.

Надежность и рабочие места

"Фармак" обеспечивает рабочими местами 3000 сотрудников. По разным оценкам, одно рабочее место в фармацевтике создает от 12 до 16 рабочих мест в смежных отраслях. Кроме этого компания остается крупнейшим налогоплательщиком среди фармацевтических компаний Украины. Только в 2020 году в бюджеты различных уровней было уплачено более 712 миллионов гривен налогов и сборов.

80% управленческих вакансий компания закрывает внутренним резервом, выращивая сильных руководителей и давая каждому возможность карьерного роста. Благодаря этому "Фармак" ежегодно признается одним из лучших работодателей Украины.

Наши специалисты получают конкурентную и прозрачную заработную плату, которая пересматривается ежегодно на основе международных обзоров заработных плат, а также полный социальный пакет. Что важно, сотрудники нашей компании работают на современном оборудовании, имеют доступ к передовым технологиям и лучшим международным практикам, — отмечает Виктория Кондрашихина, HR-директор "Фармак".

"Фармак" обеспечивает рабочими местами 3000 сотрудников.

Корпоративная социальная ответственность

Одна из ключевых целей компании — сохранение и развитие научного потенциала страны. "Фармак" с 2013 года ежегодно проводит международную "Школу молодого ученого". Компания сотрудничает с шестью ведущими вузами страны. Также в 2020 году был подписан меморандум с Малой академией наук Украины.

"Фармак" стал первой украинской фармацевтической компанией, которая присоединилась к Глобальному Договору ООН.

Благодаря модернизации производства, которая помогла сократить выбросы углерода и потребления энергоресурсов, "Фармак" вошел в число 25 украинских компаний, имеющих лучшую программу по корпоративной социальной ответственности (по данным рейтинга "Топ-25 лучших программ КСО", 2021).

Для уменьшения финансовой нагрузки на пациентов и увеличение доступности лекарств "Фармак" принимает активное участие в программе "Доступные лекарства". В 2020 году доля компании в программе реимбурсации составила 14,5%.

Одна из ключевых целей компании — сохранение и развитие научного потенциала страны.
Одна из ключевых целей компании — сохранение и развитие научного потенциала страны.

Достижения, которыми гордится страна

В 2001 году было подписано соглашение между "Фармак" и американской компанией Lilly (первая компания в мире, начавшая промышленное производство инсулина), которое дало право украинской компании производить инсулины по американским фармтехнологиям. А в 2012 году "Фармак" стал второй компанией в мире, которой была передана технология производства инсулиновых картриджей, представляющая собой комплекс сложных знаний по мехатронике и прецизионности.

"Фармак" получил право производить инсулины по американским фармтехнологиям.
"Фармак" получил право производить инсулины по американским фармтехнологиям.

В этом году исследователи компании "Фармак" совместно с украинскими учеными создали ПЦР-тест, выявляющий новые штаммы коронавируса. Наличие технологического оборудования, закупленного компанией "Фармак", позволило впервые в Украине выполнить процедуру секвенирования. Она позволяет, в случае выявления различий в генетическом тексте (мутаций), делать выводы о наличии новых штаммов вируса. Результаты исследования, собственно, и подтвердили наличие в Украине нового штамма коронавируса.

Исследователи компании
Исследователи компании "Фармак" совместно с украинскими учеными создали ПЦР-тест, выявляющий новые штаммы коронавируса.

С началом пандемии во всем мире резко возрос спрос на лекарственные средства, используемые в комплексной терапии пациентов с COVID-19. Несмотря на то, что другие страны готовы были выкупить эноксапарин натрия (входит в протоколы лечения COVID-19) производства "Фармак" по более привлекательной стоимости, компания ограничила экcпорт препарата, чтобы не допустить его дефицита на внутреннем рынке Украины.

В 2020 году "Фармак" запустил строительство инновационного R&D центра для разработки и испытания лекарств будущего. На базе нового комплекса оборудуют специальную локацию, где талантливые молодые специалисты, которые не являются сотрудниками компании, смогут заниматься научной деятельностью и создавать прототипы лекарств.

"Фармак" запустил строительство инновационного R&D центра.

И это лишь малая часть достижений компании, развивающейся глобальными темпами.

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