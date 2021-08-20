Фармацевтическая Независимость: как c помощью инноваций "Дарница" расширяет доступность лечения

К 30-летнему юбилею страны "Сегодня" рассказывает о компаниях, которые двигают экономику и улучшают жизнь украинцев

С помощью инноваций «Дарница» расширяет доступность лечения.

Потенциал фармацевтической отрасли Украины сравнивают с IT. Уже сегодня Украину как производителя лекарств знают во многих странах мира. И прежде всего – благодаря крупным брендам с многолетней историей, которым удается сочетать опыт, традиции и инновации. Таким, например, как фармацевтическая компания "Дарница".

"Дарница" втрое старше украинской Независимости. В минувшем году она отпраздновала свое 90-летие. Это предприятие одним из первых в Украине – еще в начале 90-х – поставило перед собой цель внедрить в украинской фармацевтике мировые стандарты производства. И в 2003-м "Дарница" одной из первых в стране сертифицировала производство в соответствии с требованиями GMP (Good manufacturing practice), внедрив международные стандарты производства лекарственных средств.

"Дарница" стабильно удерживает марку одной из самых инновационных компаний Украины. А результаты ее деятельности ощущает практически каждый украинец.

Рассказываем о компании в рамках проекта "30 кроків Незалежності".

Цифры, которыми можно гордиться

Сегодня каждая седьмая упаковка лекарств на полках аптек изготовлена "Дарницей". Поколения украинцев среди всего многообразия лекарств доверяют именно этому производителю.

Продукция "Дарницы" занимает 14,6% фармацевтического рынка Украины. Ежедневно продается более 500 тысяч упаковок препаратов, произведенных этой фармацевтической компанией.

Благодаря доверию потребителей "Дарница" с 1998 года является бессменным лидером по реализации лекарств. И вполне справедливо: эффективность и безопасность 210 лекарственных брендов, выпускаемых "Дарницей", подтверждены клиническими исследованиями, которые компания проводит на территории Евросоюза.

"Дарница" имеет около 400 регистрационных досье за границей. Ее продукция представлена в 16 странах Европы и Азии. Компания также развивает сотрудничество с европейскими производителями, в пуле ее партнеров представлены около 10 фармкомпаний из стран ЕС.

Ежегодно "Дарница" выпускает от 10 до 20 новых препаратов в 12 терапевтических классах. За последних 5 лет появилось 60 новых наименований от этого производителя, еще более 50 продуктов находятся на разных стадиях разработки.

Производственные мощности – 14 линий – занимают свыше 75 тыс. квадратных метров! Они в состоянии выпускать ежегодно 4,2 млрд таблеток и капсул, 460 млн ампул и капель, 50 млн кремов и мазей и 45 млн флаконов. При этом в 2019 году компания успешно прошла проверку соответствия всех производственных линий международным стандартам качества (требованиям GMP).

"Дарница" одной из первых в Украине сертифицировала производство в соответствии с требованиями GMP (Good manufacturing practice), внедрив международные стандарты производства лекарственных средств.

Без государственной помощи и кредитов

Фармацевтическая компания "Дарница" подтверждает свое лидерство во многих сферах. В частности, она первой в Украине построила полностью роботизированный логистический комплекс на 12 уровней и 10 тысяч палеттомест. В 2015 году "Дарница" стала первой на украинском рынке производить растворы для инфузий на основе технологии BFS, которая гарантирует высочайшую степень стерильности. Сегодня таким способом производится до 15 млн флаконов в год. Запуск линии обошелся компании в 20 млн евро.

К слову, на свое развитие и усовершенствование производства "Дарница" тратит исключительно собственные средства, обходясь без государственной помощи и кредитов.

В 2016 году "Дарница" получила европейский сертификат – EU GMP. И сегодня она считается крупнейшим локальным производителем лекарственных средств, который имеет такой сертификат. А совсем недавно – уже в 2021 году – "Дарница" стала членом всемирной организации RAPS, объединяющей профессионалов по вопросам регулирования в сфере здравоохранения.

На усовершенствование производства "Дарница" тратит исключительно собственные средства, обходясь без государственной помощи и кредитов.

Недавно "Дарница" реализовала уникальный для Украины проект – внедрила цифровое досье препарата, инвестировав в это свыше 1 млн евро собственных средств. Это позволило компании увеличить скорость выпуска новых лекарственных средств.

Для многих украинцев наверняка будет интересен и тот факт, что "Дарница" первая из украинских фармкомпаний запустила регулярные экскурсии на производство для всех желающих. Правда, во время пандемии эти мероприятия пришлось приостановить. Однако "Дарница" тут же перевела экскурсии в онлайн. Те, кому интересно, что представляет собой современное производство лекарств, могут зарегистрироваться на корпоративном сайте "Дарницы" или присоединиться к экскурсии на странице в Facebook и увидеть все, что происходит на предприятии, в режиме реального времени.

Разработки и инновации

"Дарница" считает своей миссией помогать медработникам и пациентам улучшать качество жизни благодаря науке, инновациям и доступности своей продукции. Поэтому компания является лидером в производстве генерических продуктов.

Генерик – это лекарственное средство, полученное путем воспроизведения инновационного препарата, у которого закончился срок действия патентной защиты. Производство таких препаратов является трендом на мировом фармацевтическом рынке по причине доступности для потребителей. Уже сейчас доля генериков в мировом масштабе фармпроизводства перевалила за 50%. Если говорить об украинском рынке, то он примерно на 85% состоит из генериков.

"Дарница" сосредотачивает свое внимание на разработке современных генерических препаратов и входит в число лидеров по клиническим исследованиям биоэквивалентности. Эти исследования проводятся в полном соответствии с требованиями Надлежащей лабораторной практики (GLP) и с привлечением биоаналитических лабораторий стран Евросоюза.

"Дарница" сосредотачивает свое внимание на разработке современных генерических препаратов и входит в число лидеров по клиническим исследованиям биоэквивалентности.

В целом в развитие "Дарница" ежегодно инвестирует до 38% своей валовой прибыли. Эти деньги направляются не только на исследования. Производство лекарств на предприятии полностью автоматизировано и происходит на высокотехнологичном европейском оборудовании. Несколько лет назад "Дарница" начала диджитализацию процессов, которая ускорит достижение амбициозной цели – стать международным брендом.

Уже сейчас Дарница воспринимается как неотъемлемая часть международной фармакологии и входит в глобальный рейтинг ТОП-1000 фармацевтических компаний мира.

"Дарница" перевела в облако все ключевые бизнес-процессы, использует big data и business intelligence для разработки и обеспечения доступности своей продукции.

Благодаря инновационности, заложенной в ДНК компании, "Дарница" сегодня является драйвером развития фармацевтической отрасли Украины. Она также входит в ТОП-3 самых дорогих брендов Украины. Стоимость ее бренда сейчас составляет 187,23 млн долларов (по оценкам журнала "Корреспондент").