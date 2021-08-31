Где украинцы отмечали 30-ю годовщину Независимости – Vodafone Analytics

Data science эксперты Vodafone проанализировали поведение украинцев во время празднования 30-й годовщины Независимости Украины

В большие выходные на День Независимости треть украинцев выехали из дому. Втрое меньше, 10% соотечественников, отправились за пределы области.

ТОП-10 популярных для туризма областей, куда приезжали украинцы на День Независимости, выглядит так:

Киевская область и Киев; Днепропетровская область; Донецкая область; Запорожская область; Одесская область; Николаевская область; Житомирская область; Полтавская область; Харьковская область; Винницкая область.

Согласно аналитике перемещений, вживую парад на Крещатике смотрели преимущественно киевляне – лишь чуть более 1% жителей других городов Украины отправились в Киев 24 августа. Большинство из них приехали из Киевской области. В целом, ТОП-5 областей по количеству их жителей, посетивших Киев на День Независимости, в этом году выглядит так:

Киевская область; Донецкая область; Полтавская область; Черниговская область; Харьковская область.

Подавляющее большинство соотечественников остались праздновать в Украине. Только 0,64% украинцев отправились за границу в эти дни. Среди популярных направлений были Турция, Польша, Греция, Черногория и Хорватия, Египет, Грузия и Молдова.

Информация подготовлена на основе обезличенных больших данных, которые Vodafone использует для предоставления услуг Vodafone Analytics. Эти услуги позволяют получить точную геоаналитику, описать портрет целевой аудитории, организовать таргетированную рекламу, получить модель Look-a-like.

Также на основе аналитики собственных данных Vodafone предлагает решение Big Data Scoring, которое позволяет выявить и предупредить мошеннические действия, а также определить склонность клиентов к приобретению продуктов: прогнозирование спроса, модель оттока клиентов и тому подобное.

За прошлый год количество клиентов Vodafone Analytics и Big Data Scoring выросла почти втрое.