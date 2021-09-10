Геннадий Труханов: опыт Одессы в вопросах школьного питания можно распространять на всю Украину

В частности, в Одессе впервые в стране введены безглютеновые завтраки для учеников 1-4 классов, отметил мэр города на форуме "Реформа системы школьного питания"

В Одессе при участии министра образования и науки Сергея Шкарлета и министра здравоохранения Виктора Ляшко прошел региональный форум "Реформа системы школьного питания". В нем приняли участие более 700 специалистов из пяти областей Украины.

Капитальный ремонт и переоснащение пищеблоков учебных заведений, новые стандарты и нормы питания, использование современных технологических процессов, повышение квалификации специалистов и безопасность приготовления, публичные закупки – темы, которые поднимались в рамках форума.

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Созданию условий в учебных заведениях Одессы уделяется огромное внимание в течение последних шести лет: уже отремонтировано и оснащено новым оборудованием более половины пищеблоков в учебных заведениях города.

"Одесса является новатором в вопросе реформирования школьного питания. Именно в нашем городе впервые в Украине были введены безглютеновые завтраки для учеников 1-4 классов. Это была исключительно наша инициатива, и я рад, что и родители, и дети достойно ее оценили", – сказал городской голова Геннадий Труханов.

"Мы уже в течение года работаем над реформированием школьного питания: разработано, апробировано и уже внедрено новое меню. Кроме того, уже разработано новое меню для детей дошкольного возраста, которое будет введено с 1 января 2022 года в соответствии с новыми санитарными нормами. Принципиальное отличие: увеличение в меню блюд из телятины, уменьшение сахара и теста, запрет на консервированные овощи и фрукты. Стоимость питания при этом вырастет, но процент возмещения из городского бюджета изменен не будет", – отметила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

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Большое внимание уделяется также времяпрепровождению юных одесситов. 1 сентября в Одессе был открыт дворец детского и юношеского творчества "Белая акация". В нем оборудованы сцена и зрительный зал на 230 мест, учебные кабинеты по различным направлениям внешкольного образования: 5 хореографических залов, кабинеты для занятий вокальным, театральным искусством и творчеством, моделированием одежды и декоративно-прикладным искусством, подготовлены студия звукозаписи, научно-технический и компьютерный классы. При строительстве дворца были максимально учтены потребности людей с инвалидностью и маломобильных групп, помещение оборудовано двумя лифтами. Выполненную работу высоко оценил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, который посетил дворец в рамках визита в Одессу.

"Белая акация" – первый построенный с фундамента детско-юношеский центр такого уровня за годы независимости Украины.

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Также министр образования и науки Сергей Шкарлет и министр здравоохранения Виктор Ляшко посетили городскую клиническую больницу №10, где недавно было открыто новое приемно-диагностическое отделение. Там был проведен капитальный ремонт с расширением помещений приемного отделения. Новое отделение оснащено современным оборудованием, подготовлена круглосуточная рецепция и колл-центр с возможностью электронной записи на входе, оснащен крытый подъезд для машин экстренной медицинской помощи.

По словам городского головы Геннадия Труханова, открытие современного приемно-диагностического отделения является стартом для дальнейших изменений и улучшения работы городской клинической больницы №10.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил, что все работы выполнены по самым высоким стандартам, в соответствии с международными требованиями к экстренной стационарной медицинской помощи.