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Харьковская строительная компания за свой счет достроила первую очередь ЖК "Голосеевская долина"

Актуально
22 сентября, 09:00
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Объект обанкротившейся корпорации "Укрбуд" – жилой комплекс "Голосеевская долина" – частично введен в эксплуатацию

Компания "Строй Сити Capital", входящая в группу компаний "Строй Сити Development Group", получила сертификат Государственной архитектурно-строительной инспекции, который подтверждает готовность к эксплуатации 1, 2 и 3 секций первого дома жилого комплекса "Голосеевская долина".

Таким образом, компания стала одним из первых девелоперов, что вводят в эксплуатацию киевский недострой компании "Укрбуд".

Напомним, что ЖК "Голосеевская долина" был передан на достройку группе компаний "Строй Сити Development Group" в июле 2020 года. К этому моменту строительство комплекса было остановлено из-за банкротства компании "Укрбуд". В компании подчеркивают, что достраивают объект обанкротившейся компании за свой счет.

"Мы нашли средства на возобновление строительства, ведь у "Укрбуда" финансов не было. За год мы набрали темпы, которые позволяют инвесторам быть уверенными в том, что долгожданные квартиры они получат в ближайшее время. Кроме того, "Строй Сити Development Group" провела полный ребрендинг ЖК "Голосеевская долина", полностью изменив визуальное решение, сделав его ярче и насыщеннее. Это позволило компании избежать лишних ассоциаций с негативной репутацией предыдущего застройщика", – сообщили в пресс- службе "Строй Сити Development Group".

Сейчас три секции первого дома введены в эксплуатацию. В компании подчеркивают, что комплекс имеет множество преимуществ для инвесторов, в частности в нем реализована концепция "города в городе", которая дает возможность его жителям получать все необходимое не покидая пределов комплекса.

ЖК "Голосеевская долина" расположен по улице Паисия Кайсарова, 7/9. В комплексе предусмотрены квартиры различных метражей и планировок – от небольших однокомнатных до просторных помещений площадью до 107 м². Комплекс в целом будет построен по монолитно-каркасной технологии с заполнением керамическим кирпичом. Однако первая очередь, которая уже сдана в эксплуатацию, – это полностью кирпичный дом с толщиной стен 640 мм.

Дом утеплен прослойкой минеральной ваты, что уменьшает расходы на отопление и кондиционирование. В квартирах стоят качественные металлопластиковые окна с энергосберегающим двухкамерным стеклопакетом, за которыми не слышно уличной суеты. Также застройщик сразу позаботился об установке качественных входных дверей, что сэкономит время и средства при заезде в квартиру. Из приятных бонусов еще можно отметить предусмотренную дренажную систему для кондиционеров и двухфазные электросчетчики.

Изюминкой ЖК "Голосеевская долина" является панорамный внешний лифт, который обеспечивает комфортное сообщение с ближайшей станцией метрополитена "Васильковская" для жителей комплекса.

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