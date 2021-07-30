ICU возглавила рейтинг торговцев ОВГЗ в 2020 году – НКЦБФР

Финансовая группа удерживает беспрерывное лидерство на рынке ОВГЗ уже более 10 лет

Группа ICU стала крупнейшим торговцем ОВГЗ на биржевом рынке по итогам 2020 года. Согласно годовому отчету Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), объем биржевых сделок с гособлигациями, проведенных группой, составил 131,7 млрд грн – это почти 20% от общего объема биржевых контрактов.

Таким образом, ICU удерживает беспрерывное лидерство на рынке ОВГЗ уже в течение более 10 лет.

"Вопреки кризисному 2020 году нам удалось не только сохранить интерес инвесторов к украинским долговым инструментам, но и существенно приумножить их средства за счет инвестирования в этот надежный актив. Благодаря упрощению доступа к инвестированию и повышению финансовой грамотности вырос спрос на ОВГЗ со стороны частных инвесторов. Это значительно ускорило темпы развития долгового рынка и заложило основу для развития других сегментов фондового рынка, в первую очередь, – корпоративных облигаций", – сказал Константин Стеценко, учредитель группы ICU.

Объем торгов гособлигаций, по данным НКЦБФР, в прошлом году вырос на 31,10%, достигнув 826 млрд грн. Из них больше трети, а именно 329,81 млрд грн – торги на биржевом рынке.

"ОВГЗ заняли ключевое место в инвестиционном портфеле как юридических, так и физических лиц. 100-процентная государственная гарантия позволяет инвесторам диверсифицировать свои активы и получать высокие доходы при минимальных рисках. Внедрение диджитал решений, таких как наша онлайн-система торговли гособлигациями ICU Trade, упростило доступ к ОВГЗ, сделав их простым и удобным инструментом наряду с классическим банковским депозитом", – отметила Евгения Грищенко, заместитель директора ICU.

Полный текст годового отчета НКЦБФР можно прочитать здесь.

Справка. Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом, а также занимается венчурными инвестициями. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.

Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине. Под ее управлением находятся активы в размере более 500 млн долларов США.

Учредители ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.