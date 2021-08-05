К "Всеукраинскому градостроительному форуму" присоединились около 250 участников

К мероприятию присоединились представители Офиса президента, народные депутаты Украины, руководство министерств, областных государственных администраций, экспертных организаций, представители Национального союза архитекторов Украины, Ассоциации городов Украины, объединенных территориальных общин, строители. Всего зарегистрировались около 250 участников.

Форум начался с исполнения Гимна Украины известной украинской певицей Натальей Валевской.

После этого к собравшимся обратился народный депутат Украины, заместитель председателя фракции партии "Слуги народа" Николай Тищенко: "Этот масштабный проект будет демонстрировать нашу общую стратегию в развитии государства. В процессе дискуссии будут учтены различные точки зрения. Децентрализация – это возможность, которую дала центральная власть и президент, чтобы было мощное развитие общин. Председатели ОТГ должны понимать, что возможности – это еще и большая ответственность".

На форуме обсудили неотложные задачи, стоящие перед региональной, местной властью и профессиональным сообществом, которая обеспечивает практическую реализацию государственной градостроительной политики.

"Это мероприятие проводим, ведь сейчас происходят законодательные преобразования, связанные с реформой децентрализации. А соответственно меняются и механизмы реализации пространственного развития и земельных отношений в Украине. Убежден, пройдет определенное время и всех нас будет переполнять чувство гордости, что мы стояли у истоков судьбоносных решений и новаций развития государства", - говорит президент НЕСАУ Виктор Лещинский.

По его словам, руководство общин настроено работать на повышение уровня жизни украинцев. Именно наличие градостроительной документации является неоспоримым условием, чтобы привлечь инвестиции и превратить мечты и желания в реальные дела и достижения.

"В течение последних нескольких лет принят целый ряд нормативно-правовых актов, которыми создаются условия для развития общин. Не будет преувеличением сказать, что на 90% и законодательная, и центральная исполнительная власти ответили на вопрос "что делать?". А на "как делать?" надо искать ответы вам самим. Поскольку дело новое, требует не только специальных знаний, но и рабочего действенного взаимодействия целого ряда узкопрофильных предприятий и организаций", - подчеркнул Виктор Лещинский. И добавил, что именно для этого и объединилось профессиональное сообщество в консорциум "Всеукраинское агентство развития общин и территорий".

Кстати, на форуме состоялась презентация консорциума. Его директор Ольга Букреева отмечает, что он поможет развивать общины и Украину в целом.

"Деятельность консорциума заключается в предоставлении услуг технического консультирования в рамках проектов развития инфраструктуры и строительства, подготовки полного цикла документации. Мы стремимся, чтобы наше сотрудничество продемонстрировало обществу замечательный пример взаимодействия местной власти и социально ответственного бизнеса. Наши стремления поддерживают Офис президента Украины, Верховная Рада и Кабинет министров и профильные министерства Украины", - говорит она.

После завершения форума состоялся концерт с участием артистов, который посвятили Дню строителя. А хедлайнером празднования стала известная украинская певица Наталья Валевская.

Участники форума с удовольствием фотографировались и делали селфи возле фотозон.

Юрий Иванов