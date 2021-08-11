Как легко преодолеть 7 трудностей при установке частной солнечной станции

Сегодня стать полностью энергонезависимым и вдобавок к этому еще и зарабатывать на продаже излишков по зеленому тарифу – реально. В YASNO рассказали, что важно знать будущему просьюмеру

Домашние солнечные электростанции пользуются немалым спросом в Украине, ведь все больше владельцев частных домохозяйств имеют возможность не только использовать "чистую" электроэнергию для своих нужд, но и зарабатывать на продаже излишков по "зеленому" тарифу. Однако строительство такой станции может стать сложным процессом, если не знать всех нюансов. О том, с какими трудностями может столкнуться будущий просьюмер, если будет устанавливать станцию ​​самостоятельно, и почему лучше выбирать вариант установки "под ключ", рассказал директор по развитию бизнеса YASNO Александр Онищенко, пишет "Mind".

Директор по развитию бизнеса YASNO Александр Онищенко

Процесс перехода на солнечную энергию предусматривает несколько этапов: первичный анализ и определение основной цели установки СЭС, расчет системы и выбор оборудования, проектирование и дизайн, строительство и оформление документов, запуск, настройка и дальнейшее обслуживание станции. Самостоятельно сделать правильный выбор при множестве предложений и характеристик очень трудно. Чтобы избежать ошибок, следует обратить внимание на несколько основных моментов, а еще надежнее – воспользоваться готовыми предложениями с полным сопровождением – от разработки проекта до установки и оформления оборудования.

1. Виды солнечных электростанций

Существует три основных типа частных солнечных станций. Это сетевая станция, автономная и гибридная. Автономная станция накапливает электроэнергию с помощью специального накопителя и дает возможность ее потреблять в нужное время. Сетевая генерирует электроэнергию и сбрасывает избыток генерации в сеть. При этом просьюмеры могут потреблять электроэнергию по тому же адресу, где она производится. Гибридная сочетает в себе функционал автономной и сетевой станций.

YASNO предлагает клиентам все три вида станций. Сетевая станция – самая популярная на рынке. Она относительно недорогая. Объем излишков генерации, который будет продаваться в сеть, зависит от того, сколько электроэнергии потребляют владельцы станции. За произведенные за месяц излишки просьюмеры получают выплаты по "зеленому" тарифу.

2. Выбор необходимой мощности

Украинские владельцы частных домохозяйств могут установить солнечные станции различной мощности. Если клиент планирует получать дополнительный доход по "зеленому" тарифу, лучше рассматривать варианты с максимальной мощностью – до 30 кВт. Для покрытия только собственных потребностей в небольшом доме достаточно 5 или 10 кВт. Для удобства клиентов, которые планируют приобрести солнечные панели, YASNO создал калькулятор прибыльности станции. Каждый потребитель может рассчитать, какая мощность установки будет оптимальной именно для него и сколько он сможет заработать.

3. Место установки панелей

Солнечные модули необходимо устанавливать с учетом их оптимальной производительности в течение года. Это можно делать на крыше или фасаде здания, на хозяйственных постройках или на земле. Для 1 кВт солнечной электростанции понадобится около 5 м2 площади кровли или территории возле дома.

4. Оборудование для монтажа станции

Кроме солнечных панелей, которые генерируют электроэнергию, в состав СЭС входит инвертор, который отличается в зависимости от типа станции. Например, массовый сетевой инвертор собирает генерацию из солнечных панелей и преобразует постоянный ток в переменный. В то же время гибридный инвертор может преобразовывать переменный ток в постоянный. Кроме того, в состав станции входят крепления, кабели, система защиты и система мониторинга.

5. Использование электроэнергии ночью

Солнечные станции генерируют энергию днем, когда светит солнце. Ночью она подается, как обычно, из розетки. Поэтому дополнительно лучше приобрести системы хранения энергии. Они позволяют накопить электроэнергию, которую генерируют солнечные панели в течение дня, с тем, чтобы потреблять ее позже, например, ночью, когда солнце не светит, или во время стихии, когда сеть не обеспечивает электроэнергией. YASNO предлагает индивидуально подобранные решения: модульные батареи, масштабируемые инверторы, программное обеспечение, которые отвечают индивидуальным потребностям клиентов.

6. Установка солнечной станции

Определившись с характеристиками и оборудованием, следует выбрать надежного партнера и приобрести необходимые приборы. Кроме того, придется поменять электросчетчик на двунаправленный, чтобы не только покупать энергию из сети, но и продавать ее по "зеленому" тарифу. YASNO предлагает полный спектр работ: комплектацию качественного сертифицированного оборудования, его доставку и установку, сопутствующие работы по замене счетчика и по повышению мощности, если в этом есть необходимость.

7. Оформление "зеленого" тарифа

При самостоятельной установке станции после завершения работ следует подать заявление своему оператору системы распределения (ОСР) с тем, чтобы вам заменили счетчик и подключили станцию ​​к сети. После этого надо обратиться к поставщику электроэнергии для оформления "зеленого" тарифа. Подписывая договор с YASNO, клиент получает все работы "под ключ", в том числе все документальное сопровождение. То есть клиенту предоставляют полностью готовый проект со всеми оформленными документами, счетчиком и подписанным "зеленым" тарифом. Ему не нужно обращаться в какие-то третьи организации и стоять в очередях.

С начала 2019 года YASNO реализовал более 50 проектов солнечных крыш. Более 6 тысяч просьюмеров в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях установили СЭС и имеют возможность получать дополнительный доход по "зеленому" тарифу. Преимущества компании – это персональный менеджер, конкурентные цены, легальное сертифицированное оборудование, гарантия надежной работы и полностью официальные процедуры. Окупаемость домашней солнечной станции составляет в среднем 3-5 лет. Конечно, это зависит от множества факторов, но возможность почувствовать себя полностью энергонезависимым доступна сразу после установки.