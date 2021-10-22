Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
💡 Большое обновление сетей 🎬 Болдуин застрелил украинку 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 Выборы в Харькове Выборы в Харькове
СЕГОДНЯ Новости компаний

Киевстар предлагает бизнес-клиентам комплекс сервисов для киберзащиты

Актуально
22 октября, 14:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В него вошли инструменты, разработанные ведущими поставщиками решений в области информационной защиты – Fortinet и Barracuda. Они помогут компаниям защищать от угроз различных типов сетевые инфраструктуры, сервисы и облачные решения
/ Фото: freepik.com

Киберзащиту от "Киевстар" могут использовать любые компании, независимо от индустрии, формы собственности или размера: государственные учреждения, банки, финансовые организации, IT-бизнес, промышленность, компании, которые работают с персональными данными, сервисные предприятия, ритейл, стартапы и другие.

В зависимости от потребностей и приоритетов компаний, каждое из решений может предоставляться отдельно или в комплексе с другими инструментами для кибербезопасности. Это поможет не только защитить инфраструктуру, но и оптимизировать ее.

Функционал инструментов для киберзащиты позволяет организовать:

  • Защиту корпоративной почты (Email Security) от вредоносного программного обеспечения, фишинговых атак, спама и других киберугроз. Предотвращает потерю данных, шифрует и архивирует электронную почту.
  • Защиту от разноуровневых атак, фильтрацию корпоративного трафика (Next Generation Firewall). Обнаруживаются и блокируются новые сложные угрозы, при этом не уменьшается производительность и пропускная способность сети.
  • Защиту веб-приложений (Web Application Firewall (WAF)) от вредоносного трафика из интернета. Анализируется http-трафик между веб-приложением и сетью интернет, отфильтровываются обнаруженные угрозы.
  • Защиту корпоративной сети (Network Access Control (NAC)) от неавторизованных пользователей и злоумышленников. Предоставляется сетевой доступ по профилю пользователя и выясняется, безопасно ли подключать к сети то или иное устройство.
  • Работу систем защиты данных для анализа поведения пользователей (User and Entity Behavioral Analytics (UBA / UEBA)). Обнаруживается любое аномальное поведение в сети и нарушение правил, установленных компанией.
  • Защиту конечных точек (Endpoint Security) ИТ-инфраструктуры компании (серверов, ПК, ноутбуков, смартфонов) от известных и неизвестных атак. Обнаруживаются, анализируются и блокируются различные угрозы — взлом устройства, заражение вирусом, спам других устройств и тому подобное.

Предложенные "Киевстар" решения работают в любой среде — в облаке, на виртуальной машине или на имеющемся оборудовании компании. Они совместимы с другими сервисами для информационной защиты и могут сочетаться с ними. А использование современных технологий на основе машинного обучения (machine learning) позволяет точно определять уязвимые места системы и блокировать не только известные, но и новые угрозы.

Напомним, что ранее "Киевстар" предложил бизнес-клиентам сервис AntiDDoS, эффективность которого в противодействии DDoS-атакам различных уровней компания проверила на своих системах и сети. AntiDDoS постоянно отслеживает структуру трафика, поступающего из интернета в подсети (ресурсы) клиента. Как только система выявляет отклонения от легитимного трафика, он автоматически перенаправляется на очистку и только после этого возвращается к клиенту.

Подобрать оптимальное решение для киберзащиты конкретной компании можно с помощью экспертов "Киевстар". Также оператор предоставляет поддержку для работы сервисов после подключения. Получить больше информации и заказать консультацию можно на официальном сайте "Киевстар".

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Коротко о главном
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция ukraine24
Дневник независимости 🇺🇦
Налогами по цифровизации
Что будет с 4G и 5G в Украине
Лови связь!
Короновирус за неделю

114 486

заболело за неделю в Украине

+18%

Вакцинация
По состоянию на 21 октября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
6 829 174
Люди, которые получили минимум одну дозу
8 557 657
Всего введенных доз 15 386 831
Детальнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,58
30,35
28,63
18,47
32,29
32,09
30,59
18,79
33,49
31,33
28,97
18,23
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,59
31,60
28,89
18,28
35,97
32,56
33,97
18,97
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.2

Российский рубль (₽)

0.3676

Евро (€)

30.49

Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Куда поехать с детьми на осенних каникулах
5 мест, которые понравятся всем
Едем!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Анджелина Джоли на обложке ELLE
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять