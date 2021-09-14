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Киевстар собирает заявки для обучения и стажировки по программе Returnship

Актуально
14 сентября, 11:10
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14 сентября 2021 года Киевстар открывает третий набор стажеров по программе Returnship

В этом году проект расширяется – кроме стажировки "Киевстар" также будет проводить обучение по возвращению в профессию "Знову вКУРСІ". Инициативы реализуются с целью поддержки специалистов, которые имеют большой перерыв в стаже, но хотят возобновить профессиональную деятельность, а также тех, кто решил полностью изменить направление работы.

"Проект "Киевстар" Returnship – единственный проект на украинском рынке труда, который обращает внимание на вопрос трудоустройства специалистов с большим перерывом в стаже. Мы взяли инициативу продемонстрировать на собственном опыте, что профессионализм не зависит от возраста. Что в 35+, как и в 50+, можно достойно применять собственный опыт и быть эффективным. А при желании даже освоить новую специальность и поменять направление работы, – комментирует Оксана Олейник, директор по управлению персоналом и развитию организации "Киевстар". – Returnship – это win-win инициатива, поскольку мы не просто возвращаем кандидатам веру в себя, обучаем их и даем возможность профессионально реализоваться, но и в ответ получаем мотивированных и квалифицированных специалистов".

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Каждый участник может подать заявку на лэндинг проекта и на участие, и на стажировку, и на обучение или же выбрать одно из направлений. Важно: стажерами могут стать специалисты, которые на данный момент не трудоустроены, поскольку на период программы они официально оформляются в штаб компании, а их расписание предусматривает занятость с понедельника по пятницу, полный рабочий день.

Заявки на обучение принимаются до 24.09 по ссылке: "Знову вКУРСІ".

Заявки на стажировку принимаются до 30.09 по ссылке: стажировка Returnship.

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Учебная программа "Знову вКУРСІ" – новое ответвление проекта Returnship. На протяжении трех недель, компания бесплатно проведет шесть онлайн-лекций для тех, кто ищет работу. Цель обучения – вернуть уверенность кандидатов в собственный профессионализм и дать возможность приобрести необходимые знания и умения для успешного прохождения рекрутингового процесса. Ориентированное количество слушателей – 100 человек. Обучение проходит онлайн с 11 октября 2021 года.

Стажировка Returnship начнется 1 ноября 2021 года, продлится 4 месяца и предусматривает официальное трудоустройство и оплату труда. Стажеры набираются в такие департаменты: бизнес-подразделение ИТ; дирекция по персоналу; бизнес-подразделение корпоративного рынка; маркетинга; дирекция по развитию новых направлений бизнеса.

В связи с пандемией стажировка будет проходить в гибридном формате: частично в офисе, частично удаленно. Онбординг "Киевстар" позволяет быстро и эффективно адаптировать новичков. Стажеров будут сопровождать бадди, которые проконсультируют по разным вопросам, помогут возобновить или получить первоочередные навыки работы. Для того, чтобы стажеры максимально прочувствовали компанию и углубились в бизнес-процессы, для них будет проводиться обучение по разным направлениям, а также тренинги по личностному развитию.

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Программа "Киевстар" Returnship стартовала в 2019 году. Всего за два года действия проекта стажировку прошли 24 человека, 10 из которых в результате присоединились к коллективу "Киевстар". При наличии вакансий и соответствии профессиональных навыков и мотивации кандидатов, выпускники программы стажировки могут быть приглашены присоединиться к коллективу телеком-оператора.

Напоминаем, что кроме Returnship в "Киевстар" уже четвертый год действует программа стажировки для студентов: STARt Yourself. Студенты 3 курса закрепляют практически знания, полученные в вузе, имеют возможность предлагать и реализовывать собственные идеи. Работают "младшие" стажеры по гибкому графику, сочетая работу с учебой.

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