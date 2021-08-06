Киевстар ТВ проведет кинопоказы под открытым небом в 20 городах Украины

На своих открытых кинопоказах платформа онлайн-телевидения обещает три фильма украинского производства и креативные развлечения для зрителей

С 6 по 25 августа платформа онлайн-телевидения "Киевстар ТВ" проведет открытые кинопоказы в таких больших городах как Чернигов, Черкассы, Харьков, Винница, Одесса, Хмельницкий, Запорожье, Каменец-Подольский, Николаев, а также в курортных городах – Затока, Коблево, Белгород-Днестровский, Бердянск, Каролино-Бугаз, Черноморск, Железный Порт, Лазурное, Скадовск, Геническ, Кирилловка.

На мероприятии запланированы показы трех кинолент: "Украденная принцесса: Руслан и Людмила", "Преданная" и "Сумасшедшая свадьба". Кинопоказы будут проходить с 15:00 до 20:00. Все фильмы – украинского производства и были очень тепло приняты зрителями. Сейчас все их можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения "Киевстар ТВ".

Помимо просмотра фильмов, "Киевстар" приготовил для зрителей комфортные пуфики, креативные фотозоны, активности с призами, угощения от партнера показов бренда Pumpidup, а также промокоды для бесплатного доступа к контенту "Киевстар ТВ" на семь дней.

Напомним, что "Киевстар ТВ" – это платформа онлайн-телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа насчитывает 270 телеканалов и больше 20 000 фильмов и сериалов в видеобиблиотеке. Также ее преимуществом является возможность просмотра контента сразу на пяти различных устройствах – смартфонах, планшетах, ноутбуках, со Smart TV или ТВ-тюнеров. А для абонентов "Киевстар" при просмотре со смартфона трафик мобильного интернета не тарифицируется.