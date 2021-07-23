Кого на гривню? Moneyveo ищет новые лица для купюры в 5000 грн!

В Манивео этим летом не только горячо, но и весело! На днях в рамках новой акции "Кого на гривню" компания объявила о поиске новых лиц среди любителей фана, селфи и денежных вознаграждений. "Поэты, художники, философы, отзовитесь!" – шуточно обращаются в Moneyveo к пользователям сети. Каждый, кто снимет сториз с маской вымышленной купюры номиналом 5000 грн и выполнит условия акции, станет участником розыгрыша 5000 гривен! А еще, ради фана, на Instagram-странице Манивео можно примерить свое селфи на купюры 100, 200 и 500 грн. Старт акции – 19 июля, завершение – 1 августа. Победителя будут выбирать рандомно 3 августа.

Команда Moneyveo с готовностью воплощает в жизнь мечты своих клиентов. Ведь миссия ее сервиса – не только помогать людям в трудных финансовых ситуациях, но и давать им больше возможностей и ярких впечатлений от жизни.

К выполнению любой задачи – будь то разработка продуктов, создание рекламы или запуск новой активности – у компании свой инновационный и нестандартный подход. На этот раз ее креативная команда запустила игровую акцию "Кого на гривню", цель которой – собрать как можно больше фанов сервиса и порадовать счастливчика денежным призом. Кто знает, вдруг кто-то из участников войдет в историю гривневых купюр или по меньшей мере – в историю Moneyveo?

Условия розыгрыша просты: нужно сделать селфи с маской купюры 5000 грн, записать в Instagram сториз и поставить на нее хэштег #когонагривню. На сториз следует отметить страницу moneyveo.ukraine, сохранить результат в "Актуальных" и ждать розыгрыша. Важное условие: личная страница пользователя соцсети должна быть открыта. Более подробную информацию об акции можно найти на сайте Moneyveo.

Так что не откладывайте: вперед примерять свое селфи к купюры! Возможно, этим летом именно вам повезет стать Красавой-счастливчиком!

В Манивео заверяют, что и в дальнейшем будут продолжать радовать своих клиентов интересными предложениями, новыми продуктами и яркими рекламными кампаниями. To be continued.

Кстати, этим летом в Moneyveo действует немало горячих предложений для клиентов. Акция "Друга позвал – 1000 забрал" продлена до конца июля: ее участники могут получить по 500 грн + 500 "игровых монет" enotcoin за каждого приведенного новичка. С помощью enotcoin можно уменьшать сумму процентов по кредитам. Также 21 июля компания запустила акцию "Замени свой телефон на 12-й iPhone!", в рамках которой все, кто оформит кредит от 10 000 грн, получат шанс выиграть 1 из 3-х iPhone 12. А еще в рамках акции для кредита Comfort новые клиенты компании могут брать деньги на 42 дня без процентов, а постоянные – пользоваться средствами по ставке 0,69%.

Это еще не все интересные предложения. Хотите знать больше – всю информацию найдете на moneyveo.ua. С Манивео действительно комфортно и весело!