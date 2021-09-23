Компания Mars рассказала о прогрессе, достигнутом в рамках плана "Устойчивое развитие через поколение"

Сокращение выбросов парникового газа, переход на безотходное производство, поддержка рыбацких и фермерских сообществ – как меняется компания, чтобы противостоять экологическим и социальным угрозам

/ Фото: Сайт www.mars.com

Mars, один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, продуктов питания и кормов для домашних животных, подвел итоги реализации плана устойчивого развития через поколение корпорации Mars в 2020 году. План направлен на внедрение и продвижение изменений, которые помогают противостоять экологическим и социальным угрозам.

Об этом сообщает издание Business Review со ссылкой на официальную страницу Mars.

"Несмотря на то, что во время пандемии нам и нашим бизнес-партнерам пришлось перейти на новые методы работы, мы продолжили достигать прогресс в тех направлениях, которые уже долгое время остаются для нас приоритетными. Наша забота об экологии означает, что мы меняем свои принципы деятельности — начиная с того, как мы получаем материалы для производства продукции и заканчивая использованием электроэнергии. Сегодня более 54% электроэнергии, используемой на наших объектах, поступает из возобновляемых источников: в 11 странах, в которых расположены офисы и производственные локации Mars, используется 100% возобновляемых источников энергии, а к 2025 году в этот список войдет еще 8 стран", — заявил представитель Mars.

Такая корпоративная политика способствует сокращению выбросов парникового газа компании на 27% к 2025 году и на 67% к 2050 году. На данный момент, согласно оценочному листу за 2020 год, Mars достиг снижения выбросов парникового газа на 7,3%. Это соответствует обязательствам, которые компания взяла на себя ранее.

Кроме того, Mars присоединился к программе безотходной экономики: компания сокращает объем используемой упаковки и вкладывает средства в налаживание производства замкнутого цикла. К 2025 году Mars планирует полностью перейти на многоразовую, перерабатываемую или биоразлагаемую упаковку. По результатам 2020 года цель достигнута на 21,7%. В настоящее время компания реализует несколько пилотных проектов по новым упаковочным технологиям, которые помогут ускорить переход на безотходное производство.

Еще одна инициатива Mars в рамках плана "Устойчивое развитие через поколение" — поддержка фермерских сообществ. На данный момент компания взаимодействует с 233 тысячами человек из этих сообществ (цель — достигнуть показателя в 1 миллион человек). Также Mars пожертвовал более 39 миллионов долларов США, чтобы минимизировать влияние COVID-19 на самые уязвимые слои населения, многие представители которых проживают в рыбацких и фермерских сообществах по всему миру.

Ознакомиться с полным отчетом Mars за 2020 год можно по ссылке.