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Компания Volia полностью отказалась от услуг коллекторских служб

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20 октября, 09:40
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После объединения "Датагруп" и Volia компания взяла стремительный курс на изменения и, судя по всему, не собирается останавливаться. Во многом это касается коммуникации с абонентами
Михаил Шелемба, СЕО компании «Датагруп» и Volia
Михаил Шелемба, СЕО компании «Датагруп» и Volia

Поскольку Volia пытается быть более клиентоориентированным сервисом, новые топ-менеджеры компании решили отказаться от коллекторских услуг. Такое решение может привести к определенным финансовым потерям, но в Volia к этому готовы. Ведь репутация на медиарынке – это вещь, которую за деньги не купишь. Отметим, что в достаточно короткие сроки Volia удалось значительно улучшить работу своих call-центров.

Михаил Шелемба, СЕО компании "Датагруп" и Volia, прокомментировал ситуацию в интервью:

"Нашим приоритетом был и остается довольный клиент. Если мы хотим наращивать абонентскую базу, мы должны изменяться и становиться лучше. Методы сотрудничества с коллекторами остались в прошлом. К тому же деньги, полученные таким способом, негативно влияют на репутацию компании. Отмечу, что мы даже потеряли в деньгах за это решение, но для нас важнее стать friendly для клиентов и прежде всего устранить их ключевые "боли". Мы изучили клиентский путь и полностью пересматриваем организацию бизнес-процессов: вопрос скорости подключения/отключения от услуги, оформление и т. д. Мы улучшим эти процессы в ближайшее время. Для нас важно быть лучшими не только в коммуникации, но и в соотношении "цена – качество" за услуги, которые предоставляем. Поэтому 1 ноября будут представлены новые тарифы с оптимальными ценами за качественное наполнение, они будут более прозрачными и удобными для абонентов. Впереди – много обновлений и работы, но вызовы нас не пугают. Думаю, что наших абонентов, каждый из которых для нас очень важен, ждет еще много приятных сюрпризов".

Приоритетом Volia был и остается довольный клиент, говорит Михаил Шелемба

Volia постоянно работает над совершенствованием сервисов и услуг. Она активно развивает свой онлайн-кинотеатр Volia TV и делает ставку на онлайн-трансляции. Сейчас онлайн-кинотеатр Volia TV является одним из крупнейших в Украине и насчитывает более 20 000 фильмов, сериалов и лучших мировых шоу. Компания активно сотрудничает с Universal, Paramount Pictures, Marvel, Pixar, DreamWorks, Disney, Fox, а также украинской студией Film.ua. Volia TV предоставляет своим подписчикам доступ к топовому футбольному контенту, включая трансляции Лиги чемпионов УЕФА и других еврокубков через поп-ап-каналы "Megogo Футбол". К тому же на сервисе Volia TV в наличии более 180 телеканалов вместе с собственными каналами CINE+, которые транслируют самые рейтинговые фильмы.

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