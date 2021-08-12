Медицинский "Оскар": "Фармак" выделил миллион гривен для награждения лучших медиков

Лучшие медики Украины отмечены орденом Святого Пантелеймона и получили денежные сертификаты

На этой неделе в Киеве состоялась церемония вручения лучшим медикам Украины награды за профессионализм – ордена Святого Пантелеймона.

Это самая высокая общественная награда, которая присуждается за значительные результаты в области здравоохранения и вручается лицам, которым присущи высокие профессионализм и духовно-нравственные качества.

Награды получили 11 представителей медицины. Среди них – врачи, медсестры, военные хирурги, педиатры, руководители медицинских учреждений. Вместе с орденом каждый победитель получил и денежный сертификат на 100 000 грн.

Орден Святого Пантелеймона в главной номинации "Лучший доктор" вручили полковнику медицинской службы, начальнику клиники абдоминальной хирургии Военно-медицинского клинического центра Центрального региона Анатолию Ордатию.

Награждали победителя министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко и председатель наблюдательного совета компании "Фармак" Филя Жебровская, которая на протяжении многих лет предоставляет событию финансовую поддержку.

Также орден Святого Пантелеймона вручили в номинациях:

"Лучший медицинский работник";

"Новатор здравоохранения";

"За достижения в международном сотрудничестве в здравоохранении";

"Образец служения обществу";

"За личный весомый вклад в развитие здравоохранения Украины" (номинация для иностранных граждан с 2019)

"Лучший управленец в области здравоохранения";

"Лучшее учреждение здравоохранения".

Все номинанты прошли три этапа отбора. В итоге 9 августа уважаемый совет тайным голосованием избрал лауреатов на присуждение награды. Как сообщил председатель уважаемого совета Василий Князевич, всего в 2021 году было подано 196 кандидатов на награду.