Некислый челлендж от Cosmolot: почему лимоны захватили Киев и тренды украинского TikTok

Cosmolot предлагает присоединиться к новой акции

Вместо каштанов на улицах Киева выросли лимонные деревья с невероятным урожаем. Фруктов настолько много, что их бесплатно раздают всем желающим. Так Cosmolot предлагает присоединиться к акции #cosmolotlemonchallenge и сорвать свой первый лимон..

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Витаминный тренд захватил и социальные сети. Обычные пользователи и блогеры едят лимоны, танцуют под новый cosmo-хит и собирают десятки тысяч просмотров в TikTok.

Димон, Алена и Антон уже подхватили челлендж в новом сюрреалистическом ролике Cosmolot.

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Посмотреть видео.

Присоединяйтесь к популярному челленджу в TikTok вместе с Cosmolot.

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