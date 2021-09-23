ОГО – два по цене одного! В NOVUS стартовала акция 1+1

Свое 12-летие компания отмечает суперскидками в супермаркетах, акция 1+1 в NOVUS продлится шесть недель

Получать подарки в день рождения? Нет, не слышали. В NOVUS на день рождения подарки принято дарить любимым клиентам, чтобы они разделили праздник с сетью.

Накануне двенадцатилетия компании в супермаркетах начали действовать суперскидки на популярные товары. Но и после дня рождения подарки не заканчиваются, ведь акция продлится целых шесть недель в период с 21.09 до 1.11.

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Как работает 1+1?

Берете друзей или родственников, которым интересны те же товары, которые нравятся и вам. Покупаете 2 одинаковых товара, платите только за 1 (второй товар будет стоить 10 копеек). На фуд-шопинг можно идти и самостоятельно, ведь двойная порция сладостей дома не помешает. Акция распространяется на товары, отмеченные ценником "1+1".

Какие товары можно приобрести по акции?

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Перечень акционных товаров большой – их более 350, поэтому каждый найдет продукцию на свой вкус среди импортных или отечественных продуктов: молочные изделия, бакалея, бытовая химия, колбасные изделия, рыба, полуфабрикаты, кондитерские изделия, детские игрушки, сыры, деликатесы.

Каждые две недели акционные позиции будут меняться, поэтому ловите ваших фаворитов!

Интересные продукты по акции

(период 21.09 – 4.10):

икра лососевая форели Norven;

креветка варено-мороженая 90-120 Veladis;

сыр бри 60% ТМ Coeur de Lion;

кофе молотый Premium ТМ Ambassador;

сыр дана блу с плесенью Arla;

итальянские вяленые томаты Santolino;

оливковое масло Luglio;

трюфели Chocolate Inspiration;

средства для стирки Frosch;

печенье Oreo какао и крем-ваниль;

ризотто с пармезаном Curtirisso.

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"1+1 – это двойная порция любимых товаров дома. Празднуйте вместе с нами", – приглашают клиентов в Новус.