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Открывайте счета в ПУМБ через Дія

Актуально
23 сентября, 11:00
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Стать клиентом ПУМБ можно онлайн за несколько минут в любое удобное время

Первый Украинский Международный Банк внедряет открытие счетов в "ПУМБ Online". Основная цель – сделать работу с банком простой, удобной и без лишних бумаг. Отныне регистрация новых клиентов банка занимает лишь несколько минут.

С сентября открыть счет в "ПУМБ Онлайн" и пройти процедуру идентификации можно быстро и просто благодаря приложению "Дія". Все, что необходимо сделать – установить на смартфон приложение "ПУМБ Онлайн" (Android або іOS) и зарегистрироваться с помощью цифровых документов в приложении "Дія". После этого пользователь может открыть и активировать дебетовую виртуальную карту "всеКАРТА". После активации карты, клиент банка сможет 24/7, без очередей, перерывов на обед и карантинных ограничений решать все свои финансовые вопросы: открывать депозит в мобильном приложении, без ограничений и комиссий переводить средства с карты на карту любого банка, оплачивать коммунальные услуги, оплачивать кредиты и другие банковские услуги.

"Для многих наших клиентов мобильное приложение уже давно стало удобным и комфортным финансовым инструментом, который ежедневно помогает пользователям. С сегодняшнего дня благодаря "Дія" финансовые услуги от ПУМБ становятся еще доступнее. Чтобы открыть дебетовую виртуальную карту "всеКАРТА", не надо отдельно планировать свое время. Все доступно, быстро, онлайн и в любое удобное для клиента время. Это сделает нас еще ближе к клиентам и, уверен – ускорит развитие финсектора", – комментирует Михаил Сергиенко, директор департамента развития digital бизнеса и дистанционных каналов ПУМБ.

Для процесса регистрации в ПУМБ через приложение "Дія" не требуются никакие бумаги, а открытие и обслуживание дебетовой карты "всеКАРТА" – бесплатны.

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