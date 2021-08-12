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По данным Speedtest от Ookla, в Киевстар самые большие средняя скорость и покрытие сети

Актуально
12 августа, 11:34
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Оператор уже в третий раз становится лидером по скорости мобильного интернета

"Киевстар" отметили как оператора с самой высокой средней скоростью мобильного интернета и крупнейшим покрытием. Такие данные получены по результатам анализа тестов в приложении Speedtest от Ookla в первом полугодии 2021 года.

"Конкуренция на телеком-рынке Украины очень высока. Качество покрытия и скорость интернета – одни из главных критериев выбора оператора связи для клиентов. "Киевстар" прилагает много усилий и инвестирует значительные средства в развитие сети, а также в то, чтобы наши абоненты получали лучшие сервисы. И я рад, что нашу работу отметили независимые международные эксперты, которые являются мировыми лидерами в этой сфере", – прокомментировал Александр Комаров, президент "Киевстар".

Оператор уже в третий раз становится лидером по скорости мобильного интернета. С началом внедрения 4G средняя скорость загрузки данных в сети "Киевстар" выросла почти в 2 раза, с 17,9 Мбит/с в 2018 году до 33,2 Мбит/с в первом полугодии 2021, что является наибольшим показателем среди мобильных операторов Украины. Это подтверждено результатами более 540 000 тестов, которые абоненты сделали в мобильном приложении Speedtest.

За первые 6 месяцев 2021 года "Киевстар" продемонстрировал самую лучшую динамику роста скорости интернета – она ​​увеличилась на 24%, по сравнению с данными второго полугодия 2020 года. Загрузив приложение Speedtest для Android или Iphone, абоненты могут проверить скорость интернета и у себя. Тем более, что "Киевстар" сделал использование мобильного интернета в приложении нетарифицируемым для всех абонентов, то есть мегабайты не будут списываться.

Также "Киевстар" получил наибольшее количество баллов при тестировании покрытия в Speedtest – 595, что на 20% больше, чем у ближайшего конкурента. Эта оценка формируется на основе анализа количества локаций, где операторы предоставляют свои услуги, и качества мобильной связи в каждой из них. Например, 4G сеть "Киевстар" сегодня работает в более чем 15 тысячах городов и сел, где проживает 88% населения Украины.

Напомним, что Ookla является лидером по тестированию и анализу скорости фиксированного и мобильного интернета. Ежедневно благодаря приложению пользователи во всем мире проводят более 10 млн тестов. По итогам 2018 и 2019 годов "Киевстар" уже был отмечен компанией как оператор с самой высокой средней скоростью мобильного интернета в Украине. А с результатами нового исследования и деталями методологии можно подробнее ознакомиться по этой ссылке на сайте Speedtest.net.

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