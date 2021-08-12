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Sense предложил первую в Украине карту с бесконечным льготным периодом – Caméléon

Актуально
12 августа, 18:00
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Карта доступна с августовским обновлением приложения Sense SuperApp. Главная "фишка" – у Caméléon бесконечный льготный период, кешбэк и даже возможность заработать

Caméléon – самый короткий список условий, самый длинный, бесконечный грейс-период. В отличие от других карт, на покупки картой Caméléon за счет кредитных средств ставка всегда 0,01% годовых. Карта с бесконечным льготным периодом будет доступна всем с 16 сентября. Новые клиенты банка могут получить ее уже сейчас. Чтобы пользоваться картой, нужно только вносить ежемесячный минимальный платеж – 10% от суммы кредита. Срок кредитования – 12 месяцев с возможностью пролонгации. С карты можно снять и наличку, но тут процентная ставка будет уже выше: 37% годовых плюс 4% комиссии от суммы снятия (не менее 20 грн).

Карта имеет кешбэк в программе лояльности: владельцам карты Caméléon доступен дополнительный кешбэк 0,5% за покупки через Apple/Google Pay. А еще возможность заработать: 5,5% годовых на остаток личных средств начисляются клиенту каждый месяц за то, что на его счету остаются личные деньги. Бесконечно крутой бонус – 1% кешбэка за пополнение карты в Sense с любой карты другого банка.

Caméléon – это карта-гибрид, поэтому она объединяет в себе преимущества и дебетовой, и кредитной карты. Основные бонусы:

  • Бесплатное снятие до 30 000 грн личных средств в месяц в любом банке мира.
  • Нулевая комиссия за переводы с карты на карту в Sense или через IBAN, то есть по реквизитам. Это могут быть карты любых банков, не только Альфы, кроме перевода кредитных средств.
  • Индивидуальные кредитные лимиты для абонентов "Киевстар". Для абонентов национального мобильного оператора-партнера будут предложены индивидуальные кредитные лимиты, которые они могут получить сразу при оформлении карты Caméléon. Новые клиенты увидят свой лимит уже в приложении "Мой Киевстар" и могут сразу перейти на оформление карты в Sense. Это очередной этап сотрудничества двух брендов, аналогов которому на рынке нет.
  • Повышенный кешбэк максимум в 7 категориях программы лояльности Cash’U CLUB. Банк возвращает клиентам до 10% кешбэка в выбранных категориях. В месяц можно вывести на карту до 5 000 гривен. А также акции и розыгрыши призов от партнеров банка.

Скачать Sense SuperApp можно в App Store, Google Play или HUAWEI AppGallery.

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