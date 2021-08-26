Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення 💳 Финансовые рекорды мира и Украины
СЕГОДНЯ Новости компаний

Сергей Палкин: "Поблагодарил Ярославского за предоставленный стадион"

Актуально
26 августа, 15:40
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Генеральный директор "Шахтера" рассказал о впечатлениях от болельщиков на ОСК "Металлист"

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился впечатлениями от поддержки команды в Харькове.

– Как вам прием в Харькове? Показалось, что вас очень хорошо приняли. И на стадионе, и за его пределами.

– Я только что говорил с Ярославским. Поблагодарил его за предоставленный стадион. Ну и болельщики сегодня были шикарны. Заполнили фактически весь стадион, хорошо нас поддерживали. Что самое интересное, после 0:2 они оставались до последнего на трибуне, хотя была уже ночь, а завтра на работу. Хотел бы поблагодарить их за такую поддержку, – сказал Палкин.

Напомним, что домашний матч "Шахтера" против "Монако" был перенесен с НСК "Олимпийский" на ОСК "Металлист" из-за праздничного концерта ко Дню Независимости Украины в Киеве.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Показать еще
Дашборд
В тренде
Тесты
Больше тестов
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦
Медальный зачет Паралимпиады
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
8
5
10
23
2
flag Великобритания ВеликобританияGB
6
7
3
16
3
flag ПКР ПКРRPC
6
5
6
17
4
flag Австралия АвстралияAU
6
2
6
14
5
flag Нидерланды НидерландыNL
5
3
0
8
6
flag Италия ИталияIT
4
4
3
11
7
flag США СШАUS
2
2
0
4
8
flag Беларусь БеларусьBY
2
0
0
2
9
flag Украина УкраинаUA
1
6
2
9
10
flag Бразилия БразилияBR
1
3
4
8
Все медали Паралимпиады
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
1581 случай за сутки
Подробнее
Власть
Визит президента Украины в США
До встречи Зеленского и Байдена осталось
Подробнее
Комаровский в теме
Чем рисование полезно для вашего ребенка
Спроси у доктора
Ждете премьеру?
Первый плакат фильма "Spenser" с Кристен Стюарт
Back to school
Собираешь ребенка в школу?
Каким должен быть рюкзак школьника
Подобрать
Бархатный сезон
Куда поехать на море осенью
Хочу на море!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в сентябре
Лунный календарь на сентябрь
Как Луна влияет на нашу жизнь
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять