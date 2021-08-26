Сергей Палкин: "Поблагодарил Ярославского за предоставленный стадион"

Генеральный директор "Шахтера" рассказал о впечатлениях от болельщиков на ОСК "Металлист"

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился впечатлениями от поддержки команды в Харькове.

– Как вам прием в Харькове? Показалось, что вас очень хорошо приняли. И на стадионе, и за его пределами.

– Я только что говорил с Ярославским. Поблагодарил его за предоставленный стадион. Ну и болельщики сегодня были шикарны. Заполнили фактически весь стадион, хорошо нас поддерживали. Что самое интересное, после 0:2 они оставались до последнего на трибуне, хотя была уже ночь, а завтра на работу. Хотел бы поблагодарить их за такую поддержку, – сказал Палкин.

Напомним, что домашний матч "Шахтера" против "Монако" был перенесен с НСК "Олимпийский" на ОСК "Металлист" из-за праздничного концерта ко Дню Независимости Украины в Киеве.