Топ-5 удобных сервисов YASNO для передачи показаний счетчика и оплаты за электроэнергию

Поставщик электроэнергии, газа и энергоэффективных решений YASNO постоянно совершенствует дистанционные сервисы для жителей столицы и внедряет новые функции. Решить основные вопросы по поставке электроэнергии клиенты могут за несколько минут, не выходя из дома. Предлагаем топ-5 удобных сервисов для передачи показаний электросчетчика и оплаты счетов за свет.
Киевляне могут выбирать, каким удобным для себя дистанционным сервисом пользоваться, чтобы быстро и просто решать вопросы по поставке электроэнергии:
- Личный кабинет на сайте YASNO. Этот сервис пользуется наибольшей популярностью среди клиентов, так как там можно не только передавать показания и платить за свет без комиссии, но и полностью контролировать состояние лицевого счета. Окончательный счет появляется после 5 числа.
- Мобильное приложение YASNO. Достаточно лишь нажать кнопку "Внесение показаний", заполнить поля и сохранить данные. В приложении можно также оплатить потребленную электроэнергию без комиссии, а счет прислать на электронную почту или в Viber, Telegram или WhatsApp.
- Чат-бот в Viber. Присоединиться к нему можно по ссылке, или отсканировать QR-код на сайте YASNO, либо через поиск Viber найти YASNO-online в разделе "Интересное" в нижнем меню. Передавать показания или вносить платежи без комиссии можно по трем лицевым счетам, чтобы помогать своим родным или соседям.
- Форма быстрой передачи показаний на сайте YASNO. Чтобы сообщить данные, не нужно регистрироваться в Личном кабинете, достаточно указать населенный пункт, лицевой счет, показания и контактный номер телефона.
- Звонок в контакт-центр. Операторы фиксируют показания электросчетчика по телефону (044/067/066/093) 277-18-18 ежедневно с 08:00 до 20:00.
Кроме перечисленных сервисов оплачивать счета можно через интернет-банкинг, другие сервисы онлайн-платежей или офлайн в банковских отделениях и на почте. Однако эти операции требуют от клиента переплат за банковскую комиссию или дополнительного времени на посещение банка.
Поставщик YASNO напоминает, что сообщать показания счетчика следует с 1 по 3 число месяца, следующего за расчетным, а платить за потребленную электроэнергию – до 20 числа.
"YASNO учитывает все потребности клиентов и обновляет дистанционные каналы обслуживания для удобства потребителей. Передать показания счетчика и оплатить за электроэнергию – не труднее, чем включить свет в комнате. Все сервисы имеют простой и понятный дизайн, доступны 24/7, а необходимые операции можно сделать за несколько минут. С помощью онлайн-сервисов можно решить большинство вопросов по поставке электроэнергии и газа, а также заказать дополнительные товары и услуги", – рассказал директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.