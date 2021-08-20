Топ-5 удобных сервисов YASNO для передачи показаний счетчика и оплаты за электроэнергию

Решить основные вопросы по поставке электроэнергии можно в любое время, всего за несколько минут и не выходя из дома

Поставщик электроэнергии, газа и энергоэффективных решений YASNO постоянно совершенствует дистанционные сервисы для жителей столицы и внедряет новые функции. Решить основные вопросы по поставке электроэнергии клиенты могут за несколько минут, не выходя из дома. Предлагаем топ-5 удобных сервисов для передачи показаний электросчетчика и оплаты счетов за свет.

Киевляне могут выбирать, каким удобным для себя дистанционным сервисом пользоваться, чтобы быстро и просто решать вопросы по поставке электроэнергии:

Личный кабинет на сайте YASNO. Этот сервис пользуется наибольшей популярностью среди клиентов, так как там можно не только передавать показания и платить за свет без комиссии, но и полностью контролировать состояние лицевого счета. Окончательный счет появляется после 5 числа. Мобильное приложение YASNO. Достаточно лишь нажать кнопку "Внесение показаний", заполнить поля и сохранить данные. В приложении можно также оплатить потребленную электроэнергию без комиссии, а счет прислать на электронную почту или в Viber, Telegram или WhatsApp. Чат-бот в Viber. Присоединиться к нему можно по ссылке, или отсканировать QR-код на сайте YASNO, либо через поиск Viber найти YASNO-online в разделе "Интересное" в нижнем меню. Передавать показания или вносить платежи без комиссии можно по трем лицевым счетам, чтобы помогать своим родным или соседям. Форма быстрой передачи показаний на сайте YASNO. Чтобы сообщить данные, не нужно регистрироваться в Личном кабинете, достаточно указать населенный пункт, лицевой счет, показания и контактный номер телефона. Звонок в контакт-центр. Операторы фиксируют показания электросчетчика по телефону (044/067/066/093) 277-18-18 ежедневно с 08:00 до 20:00.

Кроме перечисленных сервисов оплачивать счета можно через интернет-банкинг, другие сервисы онлайн-платежей или офлайн в банковских отделениях и на почте. Однако эти операции требуют от клиента переплат за банковскую комиссию или дополнительного времени на посещение банка.

Поставщик YASNO напоминает, что сообщать показания счетчика следует с 1 по 3 число месяца, следующего за расчетным, а платить за потребленную электроэнергию – до 20 числа.

"YASNO учитывает все потребности клиентов и обновляет дистанционные каналы обслуживания для удобства потребителей. Передать показания счетчика и оплатить за электроэнергию – не труднее, чем включить свет в комнате. Все сервисы имеют простой и понятный дизайн, доступны 24/7, а необходимые операции можно сделать за несколько минут. С помощью онлайн-сервисов можно решить большинство вопросов по поставке электроэнергии и газа, а также заказать дополнительные товары и услуги", – рассказал директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.