Топовый эксперт Red Hat мирового уровня Дмитрий Мостовщиков – о перспективах развития IT

Один из лучших мировых IT экспертов по технологиям Red Hat ответил на актуальные вопросы в развитии современного IT мира

Дмитрий является экспертом в области system architect, эксперт в Linux и сертифицированный архитектор Red Hat, автор публикаций и ментор для опытных IT профессионалов, в последние годы живет и работает в США.

Что означает эксперт мирового уровня?

Экспертиза основывается на глубоком и многолетнем опыте, приобретенном и примененном на разных проектах в Европе, США и СНГ, в таких компаниях как Red Hat, US Foods, Microsoft, AT&T, CenturyLink, General Electric, Fujitsu, Deutsche PfandBriefBank, Volvo Cars Corporation, Raiffeisen Bank, X5 Retail Group, Societe Generale, Moscow Exchange, ICL Services. Выполняю задачи по тестированию ряда сервисов Microsoft Azure и Red Hat до их официального анонса. Экспертиза также состоит в глубоком знании теоретических и практических принципов работы технологических стеков, разработка и внесение качественных изменений в существующие и новые решения на этапах проектирования, создания и внедрения. Разработка и участие в создании технологических решений уровня enterprise, которые уже пользуются широким спросом в масштабе стран и задают вектор на целостное формирование будущего мирового IT.

Какие технологии сейчас наиболее востребованы у крупных международных компаний?

С увеличением объема обрабатываемой информации, все более растет спрос на автоматизацию IT инфраструктур. Бизнесу необходимо быстрее выводить свои услуги на рынок, соответственно растет спрос на средства по тестированию, распространению, развертыванию, управлению и масштабированию как платформ приложений, так и функционированию целых IT департаментов. В задачи systems architect входит анализ, проектирование, разработка и внедрение наиболее оптимальных решений, с акцентом на полную автоматизацию инфраструктуры. В последнее десятилетие приобрели популярность такие понятия как Infrastructure-as-a-Code и DevOps. Созданы и пользуются огромным спросом во всем мире такие продукты, платформы и технологии как Kubernetes, Red Hat OpenShift, Red Hat Ceph Storage, Portworx, Red Hat Ansible Automation Platform, Azure Cloud, Amazon Web Services, Red Hat OpenStack, Red Hat Ansible Tower, GitLab Enterprise.

Какие требования предъявляются к кандидатам для работы с такими технологиями. Достаточно ли сейчас таких специалистов?

Я часто провожу собеседования кандидатов и вынужден признать, что профессионалов, имеющих глубокий опыт хотя бы с частью из требуемых технологий, достаточно сложно найти. Если вы планируете развиваться в systems architect, то вы обязаны уметь использовать такие технологии и инструменты, как Linux, computing clouds, networking, storage, high availability, clusterization, virtualization, performance, git, Jenkins, Ansible, docker, Shell, Python, Python, Nginx, Apache, Mysql, PostgreSQL, Redis, Memcache, MongoDB. Наиболее важный аспект профессионального роста – это саморазвитие и на это уходит большая часть личного времени.

Чем ты занимаешься на проектах заказчиков?

На каждом новом проекте мне важно понять какие задачи выполняются IT подразделением и их планы по развитию. Достаточно двух-четырех недель, чтобы увидеть цикличность текущих процессов, оценить их трудоемкость, выявить слабые места и разработать стратегии по их адаптации к современным требованиям. Заказчик очень часто не видит, что есть проблемные места и нужно это изменить. На текущем проекте я работаю над трансформацией архитектуры, где используется один Red Hat Satellite сервер, к которому подключены более 150 тысяч клиентских хостов по всему миру на несколько независимых Satellite серверов. Автоматизируем операции управления всей инфраструктуры с помощью Ansible Tower и хранением конфигураций в git репозиториях, выполняя массу промежуточных операций по валидации, тестовой обкатке и сертификации каждого изменения в автоматизированном режиме на платформе, специально созданной для этого заказчика.

Как изменилось IT за последние годы – на собственном опыте?

IT стало развиваться гораздо быстрее – высокая конкуренция быстро отсекает менее качественные технологии. Все больше людей приходят в IT, в том числе из других сфер деятельности. Такое справедливо работает для сферы разработки как программных продуктов, так и аппаратных платформ, создавая таким образом комбинацию технологий, которая определяет будущее всего глобального IT на ближайшие годы.

Каков путь от айтишника до эксперта мирового уровня?

Не существует четкой границы где заканчивается одно и начинается другое. Учиться и работать – вот критерии, которые создают эксперта. Для меня как эксперта не существует таких понятий, как выходной и послерабочее время, и я делаю это потому, что мне нравится то, чем я занимаюсь. Даже имея глубокие знания и опыт, которые позволяют мне быть востребованным в любой стране, я все еще ощущаю потребность в углублении существующих и получении новых знаний. Такой пример: когда заказчику нужен эксперт по одному направлению, скажем Red Hat OpenShift, то это означает, что от него также требуются Ansible, CI/CD, Jenkins, GitLab, automation expertise, networking, Linux security and performance expertise и так далее.

Насколько велика роль топовых экспертов в развитии IT?

Прогресс движется по пути автоматизации текущих и будущих задач, что в производстве, что в IT мы стремимся переложить на компьютеры рутинные операции. В последние годы мы видим успешное применение методов Machine Learning, что формирует еще больше вызовов для IT. Что касается экспертов, то их значимость становится еще весомее, так как за прогрессом стоят именно такие люди, которые знают базовые принципы и отлично разбираются во всех технологических деталях, чувствуют потребности в новых решениях и создают их. Можно иметь в команде десять человек, но смогут ли они быстро, с наименьшими затратами и высокой эффективностью решать поставленные задачи, остается вопросом. В этом и состоит задача эксперта – разложив задачу на мелкие шаги, разработать наиболее эффективное решение для каждого из них, построив таким образом законченный продукт. Мы еще далеки от времени когда будет создан по-настоящему искусственный интеллект, который сможет думать за нас, поэтому ценность таких людей будет только увеличиваться.

Как изменяется спрос на экспертов в глобальном IT в последнее время?

В допандемийные годы спрос на экспертов был крайне высоким, компании накопили достаточно средств и имеют желание вкладываться и развивать свои IT направления. В компанию Red Hat ежедневно поступала масса запросов от заказчиков на экспертов по различным технологиям OpenShift, OpenStack, Kubernetes, AWS cloud, Azure Cloud, Java, software developing, networking, причем заказчикам требуются эксперты, которые имеют практический опыт во множестве смежных технологий.

В последние несколько месяцев мы снова видим, что крупный бизнес начал выходить из режима неопределенности и возобновляет свою инвестиционную активность. Спрос на экспертов вновь показывает уверенный рост. По моим наблюдениям, если не будет резких изменений, связанных с COVID-19, то через год или меньше спрос на высококвалифицированных экспертов IT достигнет уровня допандемийного года и резко пойдет на увеличение.