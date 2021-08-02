Трансплантация печени в Acıbadem

В Центре трансплантации печени Acıbadem за девять лет проведено более 1000 операций по пересадке печени пациентам в возрасте от 4 месяцев до 71 года

Группа медицинских компаний Acıbadem стала ведущей по трансплантации печени не только в Турции, но и во всем мире. С 2012 года здесь было проведено более 1000 таких операций. В том числе, и сложные случаи, включающие в себя комбинированные операции по трансплантации печени у детей от одного года.

Благодаря опытной медицинской команде сотрудников и передовому оборудованию в справочный центр Acıbadem обращаются за экспертным мнением клиники со всего мира.

Трансплантация печени – жизненно важная операция

Печень – жизненно важный орган, выполняющий более 500 функций организма. Трансплантация – лучшее и часто спасающее жизнь решение для пациентов с тяжелым нарушением работы печени.

В Acıbadem пересадка печени выполняется методом ортотопической трансплантации – "золотым стандартом" во всем мире. Операция требует высококлассного опыта и компетентной помощи на протяжении всего процесса – от предоперационной оценки до послеоперационного наблюдения. В мультидисциплинарную медицинскую команду клиники входят специалисты из разных областей – хирургии, гастроэнтерологии, радиологии и интенсивной терапии.

Трансплантация печени от живого донора

Между количеством пациентов, ожидающих трансплантации, и количеством органов от умерших доноров, существует огромный разрыв. Печень – это единственный орган в организме человека, который может регенерироваться и продолжать функционировать даже при 70-процентном удалении.

Это дает возможность проводить трансплантацию печени от живых доноров, которая становится шансом на жизнь для пациентов с печеночной недостаточностью. Благодаря выбору подобной процедуры, на протяжении которой происходит лучшее планирование сложной операции, вероятность успеха повышается.

В Центре трансплантации печени Acıbadem, входящем в число мировых лидеров в этой области, почти 80% таких операций выполняются от живых доноров, причем реципиенты в возрасте от 4 месяцев до 71 года.

Парное донорство печени

Парное донорство (перекрестная трансплантация) – еще один продвинутый вариант для тех, у кого есть близкие родственники, желающие стать донором, но при этом их группы крови несовместимы.

Эта процедура довольно дорогостоящая и связана с более высоким риском осложнений в послеоперационный период. Альтернатива – парный обмен печени, включающий в себя несколько несовместимых между собой пар. Такая сложная перекрестная трансплантация печени проводится всего в нескольких клиниках мира, в том числе и в Acıbadem.

Сложные случаи трансплантации печени детям

Для трансплантации печени детям необходимо обладать большим опытом, применять передовые технологии и учитывать анатомические и физиологические особенности ребенка. В Acıbadem, где есть отделения неонатальной и детской интенсивной терапии, регулярно проводят такие сложные операции, в том числе, пациентам, которым отказали в других клиниках как "непригодным для трансплантации печени".

1000 трансплантаций печени за 9 лет

В Acıbadem работают опытные и признанные во всем мире эксперты по трансплантации печени. Мультидисциплинарный подход медицинской команды, подкрепленный новейшими технологиями – основной фактор успешных результатов, которыми может гордиться Центр трансплантации печени Acıbadem: 1000 трансплантаций печени за 9 лет, при этом выживаемость трансплантата и реципиента превышает средние мировые показатели.

Для организации своего медицинского путешествия в Турцию вы можете обратиться в представительства Acıbadem в Украине:

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