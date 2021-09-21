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Удорожание бензина, рост серого рынка и отток валюты из Украины – в НАУ проанализировали последствия "биоэтанольного" закона

Актуально
21 сентября, 09:00
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Нефтегазовая Ассоциация Украины считает принятие законопроекта об обязательном добавлении биокомпонентов преждевременным
/ Фото: Pixabay

Нефтегазовая Ассоциация Украины (НАУ) сообщает о рисках и проблемах для рынка топлива в случае преждевременного введения в Украине обязательного добавления биокомпонентов в состав бензинов. Об этом говорится в официальном обращении НАУ от 13.09.2021 к главам комитетов Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, транспорта и инфраструктуры, экономического развития, финансов, а также налоговой и таможенной политики.

30 июня 2021г. Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект 3356-д от 11.05.2020 об обязательном использовании жидкого биотоплива в области транспорта.

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Ранее НАУ уже обращала внимание народных депутатов на необходимость достижения ряда важных предпосылок для рынка перед введением обязательного добавления биокомпонентов в состав бензинов, чтобы предотвратить негативные последствия для рынка и потребителей.

НАУ считает принятие законопроекта №3356д от 05.11.2020 об обязательном добавлении биокомпонентов преждевременным в связи с тем, что:

  1. Добавление биоэтанола, изготовленного из зерновых культур, к бензину не соответствует последним европейским инициативам и экологическим тенденциям по уменьшению выбросов парниковых газов – Европа последнее десятилетие концентрируется на использовании биотоплива, изготовленного из отходов, а не из специально выращенных зерновых.
  2. Весь мир движется в сторону электромобильности, применение водородных технологий и возобновляемой энергии в транспорте и отказывается от топлива с выбросами СО2. Соответственно, стимулирование инвестирования в инфраструктуру для производства биоэтанола и смешивания биоэтанола с бензином не имеет перспектив.
  3. Добавление биоэтанола приведет к росту стоимости бензинов для конечного потребителя на 70 коп./литр и дальнейшего перехода потребителей на более вредное для окружающей среды, но более дешевое дизельное топливо и сжиженный газ. Соответственно, потери государственного бюджета, из-за перехода на нефтепродукты с более низкими акцизными ставками, составят 2,4 млрд грн в год.
  4. Без введения действенных механизмов очистки рынка топлива от нелегальных схем, данный закон приведет к еще большему росту серого рынка, который под вывеской альтернативного топлива будет продавать дешевые нефтяные бензины, и к усилению демпинга прозрачных легальных игроков рынка. Из-за увеличения доли нелегального рынка государственный бюджет будет дополнительно терять 2,8 млрд грн в год.
  5. Введение данного закона приведет к росту теневого рынка реализации спирта и росту потерь бюджета от недополученных акцизов по продаже алкогольных напитков, ведь введение обязательных квот на биоэтанол позволит спиртовым заводам получить дополнительный канал сбыта спирта по нелегальным схемам.
  6. Законопроект является исключительно лоббистским и лоббирует интересы только текущих владельцев спиртовых заводов. Введение обязательных квот на добавление биоэтанола в бензин создаст годовой спрос в размере 100 тыс. тонн биоэтанола. Уже сейчас текущие мощности позволяют производить такое количество биоэтанола, поэтому все аргументы, что данный закон поможет заинтересовать инвесторов в приватизации неработающих спиртовых заводов и создать дополнительные рабочие места, не являются правдивыми. Государство должно работать над другими механизмами запуска спиртовой отрасли.
  7. Данный закон возымеет негативный эффект на конкурентоспособность украинской экономики и платежный баланс. Замещение импортного бензина по цене 361 долл./1 тыс. литров на биоэтанол, который можно экспортировать по цене 697 долл./1 тыс. литров, приведет к оттоку валюты из Украины. В годовом исчислении это составит 45 млн. долл. оттока по платежному балансу и столько же минус к ВВП.

Учитывая возможные негативные последствия, НАУ призвала народных депутатов воздержаться от принятия законопроекта от 05.11.2020 года № 3356-д об обязательном использовании жидкого биотоплива (биокомпонентов) в области транспорта.

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