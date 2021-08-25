Украина перестанет платить России за хранение и утилизацию отработанного ядерного топлива

Ежегодно Украина выплачивала РФ за хранение и утилизацию отработанного ядерного топлива 200 миллионов долларов

По заявлению министра энергетики Германа Галущенко, Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) будет открыто ко Дню Независимости Украины.

Работы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС над объектом государственного значения ЦХОЯТ шли с 2017 года. По документам строительство должно было завершиться за 2 года компанией-подрядчиком Украинской государственной строительной корпорацией. Но по состоянию на 2020 строительство не было завершено и из-за постоянных увеличений сумм на строительство с компанией был расторгнут контракт. Сейчас ситуацией продолжает заниматься НАБУ.

С 2021 согласно тендерной процедуре объект строила и закончила компания БК "КБР". На счету компании уже десятки проектов государственного значения. Именно БК "КБР" и закончил строительство ЦХОЯТ в рекордно поставленные сроки.

Из-за сжатых сроков компания выполняла работы в 3 смены. Ежедневно на объекте находились более 400 человек. За это время были налажены такие сложные системы, как:

система радиационного контроля;

система контроля управления ЦХОЯТ;

системы коммутаторного и радиорелейной связи и другие работы.

Также по заказу БК "КБР" был изготовлен универсальный мобильный тягач на комбинированном ходу. Этот единственный в Украине тягач будет доставлять топливо с АЭС в ЦХОЯТ. Уникальность тягача в том, что он может передвигаться как по железной дороге, так и по обычным дорогам. Аналоги таким тягачам есть только в Германии и США.

13 августа 2021 года Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (ГАСИ) выдала сертификат о соответствии завершенного строительства первого пускового комплекса Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) проектной документации.

Основные направления деятельности БК "КБР": проектирование объектов, монолитные работы, монтаж фасадов и инженерных сетей, реконструкции любой сложности, капитальные ремонтные работы, строительство многоквартирных домов. Объекты компании: Государственная налоговая служба Украины (ГНС), Институт Сердца МЗ Украины, Киевский зоопарк, Государственное бюро расследований, Центр инновационных медицинских технологий НАН Украины и др.