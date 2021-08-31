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Украина повторит успех Дубая за счет развития водородной энергетики, – Александр Репкин

Актуально
31 августа, 17:07
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Президент Украинского водородного совета уверен, что благодаря энергоносителям нового поколения Украина сможет стать полноценным игроком на геополитической арене

Благодаря водороду Украина не только станет весомым игроком на мировом энергетическом рынке, но и повторит успех Дубая, если будет активно развивать водородную энергетику. Такое мнение высказал президент Украинского водородного совета Александр Репкин в интервью РБК-Украина.

"В считанные годы мы сможем повторить успех Дубая, только не за счет нефти, а за счет водорода. Мы обеспечим этим топливом Украину и заработаем для нее деньги на экспорте, не будучи зависимыми при этом от других стран, особенно от России. Не так давно президент Владимир Зеленский отметил, что "Северный поток-2" – это оружие РФ. Безусловно, страна-агрессор будет использовать газопровод в качестве оружия против энергетической независимости Украины и Европы. История повторяется, поэтому демократические страны снова могут столкнуться с газовым шантажом РФ", – заявил Александр Репкин.

Президент Украинского совета отметил, что в рамках написания водородной стратегии, на важности которой настаивает премьер-министр Денис Шмыгаль, собраны ключевые украинские эксперты. Они знают, как с помощью водородных технологий Украина сможет стать полноценным игроком на геополитической арене, заняв позицию надежного партнера в поставке энергоносителей нового поколения.

"Они оценили все возможности и уже начали разрабатывать стратегию. И в результате на 50% мы уже понимаем, каким будет содержание стратегии и кто какими пунктами будет заниматься", – объяснил Александр Репкин.

Прогнозы, цифры и другие составляющие будущей стратегии эксперт пообещал озвучить после завершения ее разработки. Но уже сейчас можно говорить об опции снижения вредных выбросов и, как следствие, улучшении состояния здоровья граждан, повышении качества жизни. Также, по словам Александра Репкина, развитие водородной энергетики приведет к появлению 500 тысяч рабочих мест и значительно понизит уровень безработицы в стране.

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