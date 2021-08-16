"Украинские вертолеты" помогают тушить пожары в Турции уникальным способом – посол

Модернизированные многофункциональные вертолеты Ми-8 авиакомпании могут тушить пожары в ночное время. В Европе этот способ применяется впервые

Ми-8 авиакомпании "Украинские вертолеты" / Фото: Авиакомпания "Украинские вертолеты"

Частная компания "Украинские вертолеты" вместе с украинскими спасателями помогает тушить пожары в Турции. Об этом заявил новоназначенный посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью "Европейской правде".

"Это не только самолеты МЧС, это также компания "Украинские вертолеты", которая в очень уникальный способ ночью, с помощью новейших технологий, помогает тушить очаги пожаров, которые ночью никто никогда не гасил авиационной техникой", – рассказал посол.

Отмечается, что операции по тушению пожара МЧС проводит исключительно днем, а компания "Украинские вертолеты", благодаря модернизированным многофункциональным вертолетам Ми-8, может тушить пожары и в ночное время. В Европе этот способ пожаротушения использовался впервые.

Уже несколько недель компания "Украинские вертолеты" и МЧС Украины помогают в борьбе с пожарами в Турции. Посол считает, что такая помощь способствует укреплению имиджа Украины в Турции.

"Мы сейчас наблюдаем довольно положительные отзывы в турецком обществе. Уровень восприятия, это гуманитарная помощь, а не платные услуги, играет значительную роль для укрепления позитивного имиджа Украины. Мы должны помогать своим друзьям, не только ожидая помощи от кого-то", – рассказал Василий Бондарь.

Ми-8 авиакомпании "Украинские вертолеты" / Фото: Авиакомпания "Украинские вертолеты" Члены экипажа компании "Украинские вертолеты" / Фото: Авиакомпания "Украинские вертолеты" Члены экипажа компании "Украинские вертолеты" / Фото: Авиакомпания "Украинские вертолеты" 1 /3

Сейчас компания "Украинские вертолеты" продолжает работать и проводить операции по пожаротушению в Турции. В ночь с 15 на 16 августа вертолеты компании вылетели в район Милас (населенный пункт Сарикёй), где пожары разгорелись в районе местной ГЭС. Данная операция проходила в условиях повышенного риска, так как очаги возгорания возникли прямо под линиями электропередач. Было осуществлено 38 сбросов воды общим объемом 114 тонн, в результате чего пожары были полностью ликвидированы.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами отметил, что Украина направила в Турцию вертолеты с приборами ночного видения. Эти машины задействованы в тушении лесов в круглосуточном режиме.

Как сообщалось ранее, четыре воздушных судна авиакомпании "Украинские вертолеты" прибыли в Турцию 5 августа, приобщившись к инициативе президента Украины оказать помощь в тушении пожаров.