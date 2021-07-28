В Киеве масштабно проведут Всеукраинский градостроительный форум и День строителя

4 августа в 14:00 в Киевском национальном университете строительства и архитектуры (Киев, Воздухофлотский проспект, 31) состоится "Всеукраинский градостроительный форум". На нем будут обсуждать неотложные задачи, стоящие перед региональной, местной властью и профессиональным сообществом, которые обеспечивают практическую реализацию государственной градостроительной политики.

Форум организует Национальный Экспертно-строительный альянс Украины.

"Это мероприятие проводим, ведь сейчас происходят законодательные преобразования, связанные с реформой децентрализации. А соответственно меняются и механизмы реализации пространственного развития и земельных отношений в Украине", – говорит президент НЕСАУ Виктор Лещинский.

Президент НЕСАУ Виктор Лещинский

К участию в мероприятии приглашены представители Офиса президента, народные депутаты Украины, руководство министерств, областных государственных администраций, Госгеокадастра, института проектирования городов "Гипроград", ГП "УКРНДПИЦИВИЛЬБУД", представители Национального союза архитекторов Украины, Ассоциации городов Украины, объединенных территориальных общин, архитекторы, строители, руководители экспертных организаций.

На форуме планируется презентовать консорциум "Всеукраинское агентство развития общин и территорий".

"В связи с окончанием административной реформы и многими изменениями в законодательном поле, мы решили объединить усилия в консорциум. В него вошли специалисты по экологической, градостроительной, проектной, землеустроительной сферам и охраны культурного наследия. Все это нужно для того, чтобы системно реализовать реформы на местах ", – отметил Виктор Лещинский.

Также он добавил, что если конкретизировать и расширить вопрос о будущей деятельности консорциума, то главная его цель – предоставлять услуги технического консультирования в рамках проектов развития инфраструктуры и строительства. В том числе в сфере развития общин и территорий, создания документации и объектов строительства, услуг технического надзора за строительством и тому подобное.

После завершения форума состоится концерт с участием артистов, который посвятили Дню строителя. А хедлайнером празднования станет известная украинская певица Наталья Валевская. Шоу-программа удивит и подарит незабываемые эмоции. Затем гостей ждет праздничный фуршет.

Юрий Иванов