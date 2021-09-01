Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🇺🇸 Зеленский в США 🔔 Сколько стоит 1 сентября 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 💥 Обострение на Донбассе
СЕГОДНЯ Новости компаний

В приложении My Vodafone теперь можно заменить SIM-карту

Актуально
1 сентября, 11:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сейчас функция дистанционной замены SIM-карты доступна клиентам предоплаченной связи Vodafone на мобильных устройствах с ОС Android

В приложении My Vodafone стала доступна функция дистанционной замены SIM-карты для клиентов предоплаты Vodafone, которые пользуются мобильными устройствами на платформе ОС Android, а через некоторое время станет доступной и для iOS. Новая возможность актуальна для клиентов, у которых есть смартфон с поддержкой 4G, проживающих в зоне 4G, но SIM-карта которых не имеет поддержки технологии связи четвертого поколения.

Воспользоваться новой функцией приложения можно в разделе "Услуги" > "Доступные услуги" > "Операции с SIM-картой" > "Замена SIM-карты". Если такой возможности в приложении нет, его нужно обновить.

Для проведения замены SIM-карты нужно предварительно приобрести стартовый пакет Vodafone. Это можно сделать в обычных магазинах или в интернет-магазине оператора. В случае покупки через онлайн доставка осуществляется бесплатно через "Новую почту" или "Укрпочту".

Если заявка подана в период 9:00-21:00, то в течение часа после подачи заявки клиенту позвонит оператор контакт-центра, чтобы подтвердить информацию и снизить риск мошенничества. Если клиент подаст заявку в другое время, то звонок состоится утром после 9:00. Замена производится только по основному номеру телефона клиента, по которому он авторизован в приложении. Замена SIM-карты возможна, только если у абонента есть активная старая карта.

Приложение My Vodafone можно загрузить и установить через онлайн-магазины Google Play и AppStore.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Показать еще
Дашборд
В тренде
Тесты
Больше тестов
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Опрос
Дневник независимости 🇺🇦

1 сентября 1991. В школах приступают к глубокому изучению и осмыслению истории Украины и ее культуры...

Погрузиться в тот день
Школа

1 сентября - день знаний Идеи для поздравлений и сюрпризов

Узнать
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
РОБО-ТОП
Подземный мир технологий.
Он существует! Хочешь увидеть?
Спускайся в хайтек-шахту!
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Опрос
Какой будет погода в сентябре
Прогноз на целый месяц
Узнать
Медальный зачет Паралимпиады
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
64
40
32
136
2
flag Великобритания ВеликобританияGB
29
23
30
82
3
flag ПКР ПКРRPC
27
18
35
80
4
flag США СШАUS
25
26
17
68
5
flag Нидерланды НидерландыNL
16
9
10
35
6
flag Украина УкраинаUA
15
34
21
70
7
flag Бразилия БразилияBR
14
11
19
44
8
flag Австралия АвстралияAU
13
21
23
57
9
flag Италия ИталияIT
11
19
16
46
10
flag Азербайджан АзербайджанAZ
10
1
4
15
Все медали Паралимпиады
COVID-19 в Украине
2075 случаев за сутки
Подробнее
Back to school
Собираешь ребенка в школу?
Сколько стоит и как сэкономить
Посчитать
Комаровский в теме
Когда сбивать температуру у ребенка
Спроси у доктора
Моргенштерн женился. Как вам образы молодоженов?
Больше деталей
Бархатный сезон
Где отдохнуть без ПЦР-теста и подешевле
Хочу на море!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в сентябре
Лунный календарь на сентябрь
Как Луна влияет на нашу жизнь
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять