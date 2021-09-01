В приложении My Vodafone теперь можно заменить SIM-карту

Сейчас функция дистанционной замены SIM-карты доступна клиентам предоплаченной связи Vodafone на мобильных устройствах с ОС Android

В приложении My Vodafone стала доступна функция дистанционной замены SIM-карты для клиентов предоплаты Vodafone, которые пользуются мобильными устройствами на платформе ОС Android, а через некоторое время станет доступной и для iOS. Новая возможность актуальна для клиентов, у которых есть смартфон с поддержкой 4G, проживающих в зоне 4G, но SIM-карта которых не имеет поддержки технологии связи четвертого поколения.

Воспользоваться новой функцией приложения можно в разделе "Услуги" > "Доступные услуги" > "Операции с SIM-картой" > "Замена SIM-карты". Если такой возможности в приложении нет, его нужно обновить.

Для проведения замены SIM-карты нужно предварительно приобрести стартовый пакет Vodafone. Это можно сделать в обычных магазинах или в интернет-магазине оператора. В случае покупки через онлайн доставка осуществляется бесплатно через "Новую почту" или "Укрпочту".

Если заявка подана в период 9:00-21:00, то в течение часа после подачи заявки клиенту позвонит оператор контакт-центра, чтобы подтвердить информацию и снизить риск мошенничества. Если клиент подаст заявку в другое время, то звонок состоится утром после 9:00. Замена производится только по основному номеру телефона клиента, по которому он авторизован в приложении. Замена SIM-карты возможна, только если у абонента есть активная старая карта.

Приложение My Vodafone можно загрузить и установить через онлайн-магазины Google Play и AppStore.