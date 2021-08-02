В вольерах +47° C: приюты бездомных животных ведут борьбу с аномальной жарой

Аномальное лето – очередное испытание для бездомных животных. Что каждый из нас может сделать, чтобы помочь котам и собакам пережить эту жару

25 июня 2021 года оказалось самым жарким в Киеве за последние 64 года. Максимальная температура в этот день достигла +35,4°C. И это лишь один температурный рекорд в нынешнем году, всего их зафиксировано более 20. Аномальное лето – очередное испытание для бездомных животных. Получить тепловой удар, проживая на улице, очень легко. А своевременную ветеринарную помощь ждать, увы, неоткуда.

Животные становятся бездомными по трем причинам: или они уже рождаются на улице, или теряются, или их выгоняют хозяева. Бывших домашних кошек и собак легко отличить от их уличных сородичей – первые не приучены самостоятельно добывать пищу, они все время напуганы. Именно такие животные страдают больше всех, у них практически нет шансов выжить. Особенно, когда температура воздуха становится запредельной для любого живого существа.

Как справляются с летним зноем в приютах для бездомных животных и что каждый из нас может сделать, чтобы помочь котам и собакам – вашим домашним питомцам, беспризорникам во дворе и жителям приютов – пережить эту жару?

В группе риска – животные с хроническими заболеваниями и старше 7 лет

"Это лето очень жаркое, просто аномальная температура, от чего наши животные сильно страдают, – отмечает Александра Мезинова, директор приюта "Сириус" в Киевской области. – Иногда температура в наших деревянных домиках поднимается до +47°C".

По словам Александры, работники приюта делают все, что могут: поливают траву рядом с вольерами, наливают свежую холодную воду как минимум три раза в день, накрывают вольеры сетками для создания тени. Цель этих мероприятий – уберечь собак и котов от теплового удара.

Особенно сложно приходится питомцам старше семи лет и тем, кто страдает заболеваниями сердца, легких или ожирением. Что касается кошек, то из-за специфического строения носовых ходов плохо переносят жару представители персидской, гималайской и шотландской породы, являющиеся обладателями приплюснутой мордочки.

"Начальные признаки теплового удара: повышение температуры тела, затрудненное дыхание, слабость, заторможенность, изменение цвета слизистых оболочек", – рассказывает Екатерина Балюк, врач-ветеринар компании Mars Украина.

Помочь животному (бездомному, в приюте или собственному питомцу) пережить летний зной довольно просто. В первую очередь Екатерина рекомендует обеспечить постоянный доступ к жидкости. Если вы хотите покормить кошку или собаку во дворе, не оставляйте еду на весь день – пища, которая долго лежит под прямыми солнечными лучами и при высокой температуре воздуха, может спровоцировать отравление.

Решили посетить приют и думаете, чем помочь? Александра Мезинова советует привозить ткань (сетку, простыни и прочее) для создания тени в вольерах. А также саженцы деревьев – сейчас на территории приюта их очень мало.

Кошка в клетке: почему приюты отказываются от металлических вольеров

В это может быть сложно поверить, но часть кошек в приютах до сих пор сидит в клетках. Они не могут свободно гулять и, соответственно, спрятаться от жары. Такое содержание негативно влияет и на их социализацию: кошки в маленьких одиночных вольерах практически не общаются ни с другими животными, ни с людьми, они не адаптированы для жизни в домашних условиях. Вот почему сегодня приюты переходят к вольерам-комнатам, или, как их еще называют в "Сириусе", к кошкиным домам.

"Создание удобных, просторных комнат с выгульными двориками и со множеством удобных мест отдыха для котов, которые временно содержатся в приютах, – очень важная составляющая адопции животных. Это также залог здорового содержания кошек в группах, в таких комнатах они менее подвержены болезням, которые неминуемо возникают при тесном групповом проживании", – уверена врач-ветеринар Екатерина Балюк.

Домашняя обстановка таких комнат, с их уютными местами для сна, подушечками, игровыми домиками, удобными когтеточками, очень помогает котам проще и быстрее адаптироваться к проживанию в реальной семье, в квартире. Они намного социальнее своих сородичей из маленьких вольеров, поэтому, как показывает практика, быстрее находят новых хозяев.

В приюте "Сириус" находится один из таких кошкиных домов. Это просторное помещение с домиками из натурального дерева, мягкими лежаками, игрушками. Здесь кошки самых разных возрастов, пород и окраса наслаждаются прохладой в летний зной.

"Это моя мечта давно, – делится радостью Александра. – 24 апреля у меня был день рождения, и я попросила всех сделать такой подарок – оборудование для кошачьей комнаты. Откликнулась компания Mars Украина. Мы очень рады, что наконец-то в нашем приюте появился современный кошкин дом и, самое главное, что мы смогли пересадить животных из клеток. Здесь все очень симпатично. Мне нравится, и, я вижу, что и котам нравится".

Проблема бездомных животных в Украине не решена, но приюты не рекомендуют забирать питомцев домой

Большинство собак и котов, проживающих на улице, не доживают до старости. Они гибнут от голода, болезней, плохих погодных условий. При этом численность популяции, например, тех же бродячих кошек не уменьшается: по подсчетам ученых одна особь может производить до 18 котят в год.

К сожалению, в Украине проблема бездомных животных уже многие годы не решается, убеждена Александра:

"Этот вопрос можно решить только в комплексе: тотальная плановая стерилизация бездомных животных, стерилизация собак и котов, которые не представляют племенной ценности, ответственное гуманное отношение к животным, которое нужно воспитывать буквально с детского сада. Это работа со СМИ, с населением, чтобы каждый человек понимал – если ты берешь питомца, то ты должен быть в ответе за него".

Именно поэтому, даже будучи директором приюта для бездомных животных, Александра Мезинова не спешит советовать заводить питомца всем и каждому. И предлагает альтернативу.