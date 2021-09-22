Волонтеры "ТЕДИС Украина" присоединились к национальной акции "Сделаем Украину чистой!"

Сотрудники компании убирали бытовой мусор в парках, на набережных и в других местах отдыха в 16 городах страны

Полтысячи сотрудников "ТЕДИС Украины" 18 сентября присоединились к национальной экологической акции "Сделаем Украину чистой!". Как сообщает пресс-служба компании, волонтеры компании вышли на уборку бытового мусора в парках, на набережных и в других местах отдыха в 16 городах страны: Харькове, Полтаве, Виннице, Днепре, Черновцах, Херсоне и др.

В частности, в Виннице волонтеры "ТЕДИС Украина" убирали в общественном парке "Интеграл", в Мелитополе – на территории местного лесопарка, в Новой Каховке на набережной Днепра, а в Ровно – в парке на набережной еще одной реки – Устье.

"Волонтерскому движению в "ТЕДИС Украина" столько же лет, сколько и нашей компании – ровно десять. И акция "Сделаем Украину чистой!" – одна из тех, в которых мы ежегодно участвуем и вносим свой вклад в то, чтобы наши города становились чище и комфортнее", – подчеркнул заместитель генерального директора по корпоративному управлению "ТЕДИС Украина" Денис Ткаченко.

Напомним, что компания "ТЕДИС Украина" является постоянным участником инициативы "Сделаем Украину чистой!", которая проходит в рамка WorldCleanupDay. Это одно из крупнейших общественных движений современности, которое поддерживают 180 стран мира для сохранения чистоты планеты. Акция объединяет более 20 млн человек по всему миру.