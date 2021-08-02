Ярославский поблагодарил болельщиков за рекордную посещаемость матчей "Металлиста": это лучшая поддержка

Высокий интерес болельщиков к играм футбольного клуба "Металлист" на родной домашней арене – это лучшая мотивация для его развития. Об этом в эфире телеканала "Футбол 1/2/3" в программе "Великий футбол" заявил бизнесмен Александр Ярославский, инвестор ФК "Металлист", координатор подготовки Харькова к Суперкубку.

"Я хочу поблагодарить болельщиков – мы сейчас работаем, получается, вместе. Потому что полный стадион не может не радовать. Это давление и на меня, и на футболистов. Это огромная, классная поддержка, за которую низкий поклон нашим болельщикам!" – сказал Ярославский, отвечая на вопрос ведущего программы, как он воспринимает 35 тысяч болельщиков на трибунах, вдохновляет ли это бизнесмена на дальнейшее развитие ФК "Металлист".

Как известно, харьковский стадион собрал 35 260 зрителей на поединок 2-го тура Первой лиги Украины между клубами "Металлист" и "Ужгород". Такая численность болельщиков на матче – это абсолютный рекорд Первой лиги за все время ее существования. Зрительский интерес подогревался еще и тем, что этот матч – первая игра возрожденного "Металлиста" на родной арене.

Ярославский пообещал, что усилит команду яркими игроками, чтобы привлекать на стадион еще больше болельщиков.

"Мы будем усиливать "Металлист". Вчера ночью (с субботы на воскресенье – прим.) был подписан контракт с Матеусом. Он через неделю, скорее всего, уже будет в Харькове. Нам нужен центральный нападающий – теперь он у нас есть. Сегодня не играл Маилтон – решили его поберечь по каким-то причинам, я не знаю. Основная задача – это команда. Это шпилеры, это игра. Вернуть или привлечь зрителей на стадион мы можем только одним – игрой команды. Это и есть первая задача, – рассказал Ярославский, и добавил: – За год в Премьер-лигу мы выйдем уже таким составом, что будь здоров!".

Отвечая на вопрос ведущего в студии, каков размер трансферного бюджета футбольного клуба "Металлист", Ярославский пообещал не считать денег ради высокого класса игры: "Если бы меня в течение игры спросили сколько я готов выложить, я бы выложил столько, что у меня волосы мои зашевелились бы на голове, – пошутил инвестор "Металлиста". – Вопрос будет только в качестве игры. В сумме вопрос стоять не будет".