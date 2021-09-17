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YASNO установил зарядные станции для электромобилей в UNIT.City в Киеве

Актуально
17 сентября, 18:26
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В хабе одновременно смогут подпитать батарею 8 электромобилей, на двух станциях можно зарядиться до 80% за 20-30 минут

6 зарядных станций сети YASNO E-mobility установили в первом инновационном парке Украине UNIT.City в Киеве (ул. Дорогожицкая, 3). Общая мощность новых станций – 250 кВт. В хабе одновременно смогут подпитать батарею 8 электромобилей. Теперь это один из крупнейших электромобильных хабов в Украине.

Две из установленных станций – скоростные и позволяют за 20-30 минут пополнить заряд батареи от 0 до 80% (примерно 100-125 км пробега электромобиля). К такому устройству могут подключаться два автомобиля одновременно: один – с помощью порта постоянного тока 50 кВт, второй – через порт переменного тока 22 кВт. Также в хабе установили 4 станции, обеспечивающие ускоренную зарядку мощностью до 22 кВт и оборудованные разъемом Type 2. Все установленные зарядные станции произведены международной компанией ABB.

"YASNO вносит свой вклад в декарбонизацию и электромобилизацию, развивая зарядную инфраструктуру и создавая безбарьерную среду для владельцев экологичного транспорта. Новый электромобильный хаб полностью соответствует европейским стандартам. Всего в развитие сети YASNO E-mobility за 3 года мы инвестировали более 35 млн грн. Сейчас сеть насчитывает уже 29 скоростных и 8 ускоренных станций в Киеве, Днепре, Харькове и на ключевых трассах по направлению из столицы в Одессу, Львов и Харьков. YASNO – единственный поставщик электроэнергии и газа в Украине, который предлагает широкий выбор продуктов и услуг для комфорта, энергоэффективности и электромобильности", – рассказал Александр Онищенко, директор по развитию YASNO.

"Мы развиваем инновационный парк UNIT.City как пространство для привлечения и создания современных мировых технологий. Многие наши резиденты используют электрический транспорт, потому что это удобно, престижно и экологично. Для зарядных станций мы выделили отдельные парковочные места, обозначенные зеленой разметкой в ​​соответствии с действующими правилами дорожного движения. Надеемся, что благодаря сотрудничеству с такими брендами как YASNO и ABB наша электромобильная площадка будет расширяться", – подчеркнул управляющий партнер UNIT.City Константин Евтушенко.

Владельцы электромобилей могут также заказать у поставщика YASNO станции для домашнего и корпоративного использования, чтобы пополнять заряд дешевле и получать дополнительный доход. Выбрать их можно через сайт с почтовой доставкой или в энергоофисе. В Киеве и Киевской области доступна также услуга по установке станции "под ключ".

По состоянию на сентябрь в Украине более 30 тысяч электромобилей, только за 8 месяцев 2021-го было зарегистрировано 5,5 тысячи автомобилей с электрическим приводом. Столица остается лидером по количеству электрокаров в стране: здесь их более 6,5 тысячи.

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