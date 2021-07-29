За полгода "АТБ" пополнила бюджеты всех уровней на 8,92 млрд гривен

Рост 18%: в прошлом году за аналогичный период торговая сеть уплатила налогов и сборов на 7,57 млрд грн

Менее чем через месяц Украина отпразднует 30-летие независимости. За это время нам с вами пришлось столкнуться со множеством серьезных испытаний: экономические потрясения, тяжелые времена безденежья и гиперинфляции, оккупация Крыма, война за целостность страны и ее суверенитет… Выдержать, выстоять, не скатиться в дефолт, не свернуть с единственно верного пути развития, реформ и евроинтеграции помогает патриотичный и ответственный бизнес. От честной уплаты налогов и сборов во многом зависит уровень жизни миллионов украинцев.

Одним из наглядных примеров такого социально значимого бизнеса является компания "АТБ". Основанная в первые годы украинской независимости, теперь она стала лидером отрасли розничной торговли по товарообороту, числу магазинов, количеству сотрудников и постоянных клиентов и, что не менее важно, объему перечисленных в бюджеты всех уровней налогов и сборов.

Как следует из официально предоставленных показателей "АТБ", только за первое полугодие 2021-го предприятия корпорации уплатили 8,92 млрд гривен налогов и сборов (включая таможенные платежи и ЕСВ). Для сравнения: в прошлом году за аналогичный период эта сумма составила 7,57 млрд грн. Как видим, рост внушительный – 18%. Стоит отметить, что высокие темпы роста налоговых платежей компания стабильно демонстрирует несколько лет подряд благодаря использованию стратегии динамичного развития.

В этом году из общей суммы уплаченных "АТБ" налогов и сборов 5,79 млрд грн были направлены в государственный бюджет, 1,26 млрд грн – в целевые фонды, а 1,87 млрд грн пополнили местные бюджеты.

Это те средства, которые потом идут на субсидии, зарплаты учителям, медикам, соцпособия, выплаты по безработице, пенсии, а также на ремонт дорог и другие стратегические цели. Прозрачная системная деятельность бизнеса в непростых экономических реалиях фактически определяет уровень жизни граждан.

Особенно актуально это стало после реформы децентрализации, когда значительные суммы налоговых отчислений остаются на местах – в распоряжении местной власти. Это дало мощный ресурс для развития небольших украинских городов и поселков.

Карта присутствия "АТБ" уже охватывает все 24 области страны. В 322 населенных пунктах 125 районов Украины сегодня работают 1240 супермаркетов крупнейшей по многим показателям торговой сети. Эти цифры постоянно возрастают, поскольку "АТБ" ежегодно открывает более сотни новых магазинов, создавая четыре-пять тысяч новых рабочих мест и увеличивая при этом товарооборот и объем уплаченных налогов.

"Несмотря на сложные условия, в которых бизнес оказался в результате пандемии коронавируса, корпорация "АТБ" добросовестно выполняет свои финансовые обязательства как лидер отечественного рынка ритейла и один из крупнейших налогоплательщиков в Украине", — заявил председатель совета директоров, генеральный директор корпорации "АТБ" Борис Марков.

Напомним, что весной текущего года, по данным Государственной налоговой службы, "АТБ" возглавила рейтинг крупнейших украинских компаний, продолжая оставаться основным налогоплательщиком в отрасли розничной торговли. При этом за шесть месяцев 2021 года вырос и товарооборот сети "АТБ" – до 85,3 млрд грн. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года он увеличился на 20%. В целом по итогам прошлого года торговая сеть "АТБ" увеличила уплату налоговых платежей на 28%.

При этом компания считает своей основной миссией бесперебойное обеспечение миллионов украинцев гарантированно свежими продуктами и качественными товарами первой необходимости по демократичным честным ценам.