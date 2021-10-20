Законопроект № 5600: сомнительные перспективы для телеком-операторов

В Украине последние 5 лет стремительно развивается цифровизация. Это стало возможно благодаря инвестициям мобильных операторов в 3G/4G (свыше 74 млрд грн) и доступу к новым мобильным технологиям почти для 90% населения. Однако усилия могут сойти на нет из-за невыполнения государством обещаний.
Октябрь 2019 года стал надеждой для всех мобильных операторов. В Мариуполе они подписали с правительством Меморандум о преодолении цифровой дискриминации между городами и селами. Представители правительства высказали понимание масштабности усилий цифровиков и обязались помочь. Более того – пообещали принять закон о 4-летнем моратории на повышение любого фискального давления на отрасль. Чтобы подчеркнуть серьезность намерений правительства относительно интернетизации, президент Украины в 2019 году подписал указ "О некоторых мерах по улучшению доступа к мобильному интернету".
Прошло 2 года, на протяжении которых мобильные операторы добросовестно выполняют свои обязательства по развитию 4G, а вот обещанный законопроект о моратории на повышение фискального давления на отрасль даже не был подан на рассмотрение. Вместо того правительство в законопроекте № 5600 старается поднять ренту за радиочастоты (РЧР) на 5%. К тому же оставляет повышенные коэффициенты за концентрацию радиоспектра и фрагментированный спектр, которые вводились временно для стимулирования рефарминга.
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Предусмотренная законопроектом 5-процентная индексация рентной платы за РЧР увеличит налоговую нагрузку на мобильную отрасль на 102 млн грн в год. Досадно, что повышение рентной платы будет касаться, в частности, и частот, которые уже задействованы для развития мобильного интернета 4G в отдаленных и труднодоступных районах.
По мнению Александра Когута, директора по регуляторному обеспечению "Киевстар", "в условиях глобального финансового кризиса и падения рынков из-за Covid на первый план выходит создание механизмов для перезагрузки экономики государства, в частности, создания инвестиционных стимулов. Особенно это касается телеком-отрасли, от которой зависит развитие экономики страны и функционирование тысяч предприятий".
Очевидно, что принятие законопроекта № 5600 ставит под угрозу не только поддержку уже имеющихся технологий, но и развитие будущих:
- Увеличение фискальной нагрузки на отрасль противоречит обязательствам правительства по меморандуму 2019 года и может затормозить развитие 4G в селах и на автодорогах.
- К радиочастотам для связи 2G, 3G, 4G, за которые установлена самая высокая рентная плата, применяют предусмотренные законопроектом № 5600 повышающие коэффициенты. "Киевстар" за 2020 год уплатил свыше 9 млрд грн налогов и сборов и вынужден будет платить дополнительно 125 млн грн налоговых платежей каждый год из-за повышения рентной платы и применения повышающих коэффициентов за РЧР. За эти средства ежегодно можно было бы подключать к 4G-связи 150 новых сел.
- Согласно официальным данным ГНС, телеком-отрасль 4 года подряд стабильно наращивает уплату налогов на 1-2 млрд грн в год. И это без какой-либо индексации ренты за радиочастоты.
- Кроме поддержки действующих частот, мобильные операторы для развития современных технологий (в частности, 5G) нуждаются в покупке новых. Однако инициированная система повышающих коэффициентов, которая "вымывает" финансовые ресурсы операторов, делает подобные приобретения неинтересным для инвесторов. Вместо получения дохода за активы государство ежемесячно теряет десятки миллионов гривен.
- Мобильная отрасль в Украине уже несет самое большое налоговое бремя среди телеком-рынков Европы. По данным GSMA за 2020 год, налоги и сборы "забирают" 35% доходов мобильных операторов Украины, тогда как в ЕС – лишь 21%.
- Одно из возможных неприятных следствий увеличения фискальной нагрузки – индустрии будет тяжело удерживать низкие цены, к которым привыкли украинцы.
"Помощь государству в развитии цифровизации, развитие новых технологий в неприбыльных, малонаселенных и отдаленных районах требует от мобильных операторов постоянного поиска источников доходов для инвестиций и их возвращения в дальнейшем. Поэтому мы просим правительство выполнять свои обязательства, которые были даны мобильным операторам, а народных депутатов Украины во время рассмотрения законопроекта № 5600 – не поддерживать положения, тормозящие развитие телеком-отрасли", – подытожил Александр Когут.
Представители телеком-сферы уверены, что отмена коэффициентов сделает процесс администрирования рентной платы за радиочастоты простым, прозрачным и понятным как для плательщика, так и для уполномоченных государственных органов.