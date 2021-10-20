Законопроект № 5600: сомнительные перспективы для телеком-операторов

В случае принятия предложенные в законопроекте налоговые изменения ставят под угрозу не только поддержку уже имеющихся технологий, но и развитие будущих

В Украине последние 5 лет стремительно развивается цифровизация. Это стало возможно благодаря инвестициям мобильных операторов в 3G/4G (свыше 74 млрд грн) и доступу к новым мобильным технологиям почти для 90% населения. Однако усилия могут сойти на нет из-за невыполнения государством обещаний.

Октябрь 2019 года стал надеждой для всех мобильных операторов. В Мариуполе они подписали с правительством Меморандум о преодолении цифровой дискриминации между городами и селами. Представители правительства высказали понимание масштабности усилий цифровиков и обязались помочь. Более того – пообещали принять закон о 4-летнем моратории на повышение любого фискального давления на отрасль. Чтобы подчеркнуть серьезность намерений правительства относительно интернетизации, президент Украины в 2019 году подписал указ "О некоторых мерах по улучшению доступа к мобильному интернету".

Прошло 2 года, на протяжении которых мобильные операторы добросовестно выполняют свои обязательства по развитию 4G, а вот обещанный законопроект о моратории на повышение фискального давления на отрасль даже не был подан на рассмотрение. Вместо того правительство в законопроекте № 5600 старается поднять ренту за радиочастоты (РЧР) на 5%. К тому же оставляет повышенные коэффициенты за концентрацию радиоспектра и фрагментированный спектр, которые вводились временно для стимулирования рефарминга.

Предусмотренная законопроектом 5-процентная индексация рентной платы за РЧР увеличит налоговую нагрузку на мобильную отрасль на 102 млн грн в год. Досадно, что повышение рентной платы будет касаться, в частности, и частот, которые уже задействованы для развития мобильного интернета 4G в отдаленных и труднодоступных районах.

По мнению Александра Когута, директора по регуляторному обеспечению "Киевстар", "в условиях глобального финансового кризиса и падения рынков из-за Covid на первый план выходит создание механизмов для перезагрузки экономики государства, в частности, создания инвестиционных стимулов. Особенно это касается телеком-отрасли, от которой зависит развитие экономики страны и функционирование тысяч предприятий".

Очевидно, что принятие законопроекта № 5600 ставит под угрозу не только поддержку уже имеющихся технологий, но и развитие будущих:

Увеличение фискальной нагрузки на отрасль противоречит обязательствам правительства по меморандуму 2019 года и может затормозить развитие 4G в селах и на автодорогах.

К радиочастотам для связи 2G, 3G, 4G, за которые установлена самая высокая рентная плата, применяют предусмотренные законопроектом № 5600 повышающие коэффициенты. "Киевстар" за 2020 год уплатил свыше 9 млрд грн налогов и сборов и вынужден будет платить дополнительно 125 млн грн налоговых платежей каждый год из-за повышения рентной платы и применения повышающих коэффициентов за РЧР. За эти средства ежегодно можно было бы подключать к 4G-связи 150 новых сел.

Согласно официальным данным ГНС, телеком-отрасль 4 года подряд стабильно наращивает уплату налогов на 1-2 млрд грн в год. И это без какой-либо индексации ренты за радиочастоты.

Кроме поддержки действующих частот, мобильные операторы для развития современных технологий (в частности, 5G) нуждаются в покупке новых. Однако инициированная система повышающих коэффициентов, которая "вымывает" финансовые ресурсы операторов, делает подобные приобретения неинтересным для инвесторов. Вместо получения дохода за активы государство ежемесячно теряет десятки миллионов гривен.

Мобильная отрасль в Украине уже несет самое большое налоговое бремя среди телеком-рынков Европы. По данным GSMA за 2020 год, налоги и сборы "забирают" 35% доходов мобильных операторов Украины, тогда как в ЕС – лишь 21%.

Одно из возможных неприятных следствий увеличения фискальной нагрузки – индустрии будет тяжело удерживать низкие цены, к которым привыкли украинцы.

"Помощь государству в развитии цифровизации, развитие новых технологий в неприбыльных, малонаселенных и отдаленных районах требует от мобильных операторов постоянного поиска источников доходов для инвестиций и их возвращения в дальнейшем. Поэтому мы просим правительство выполнять свои обязательства, которые были даны мобильным операторам, а народных депутатов Украины во время рассмотрения законопроекта № 5600 – не поддерживать положения, тормозящие развитие телеком-отрасли", – подытожил Александр Когут.

Представители телеком-сферы уверены, что отмена коэффициентов сделает процесс администрирования рентной платы за радиочастоты простым, прозрачным и понятным как для плательщика, так и для уполномоченных государственных органов.