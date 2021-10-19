Здоровье и безопасность крупнейшей торговой сети Украины: в "АТБ" вакцинировали более 80% сотрудников

Активный процесс вакцинации от коронавируса в "АТБ" стартовал еще летом, привились 59 тысяч человек

Еще в самом начале пандемии коронавируса во Всемирной организации здравоохранения заявили, что необоснованное недоверие населения к вакцинации входит в первую десятку основных проблем современной медицины. Именно появление так называемого приобретенного иммунитета после прививки помогло человечеству побороть смертельно опасные недуги, которые ранее делали безлюдными целые города и даже регионы. Благодаря вакцинации искоренены такие болезни, как оспа, черная чума, полиомиелит, на порядок ограничено распространение кори, столбняка… Коронавирусная инфекция, которая представляет опасность в наши дни, не исключение. Понимание этого подтолкнуло многие развитые страны мира проводить масштабные вакцинальные кампании, делать прививку обязательной для отдельных категорий граждан, закупать колоссальные объемы препаратов.

В нашей стране вакцинация сейчас активно набирает обороты. Необычайно важна в этом роль социально ориентированного бизнеса, особенно того, которому уже много лет доверяют миллионы украинских граждан.

Ярким примером может служить многолетний лидер и драйвер украинской отрасли розничной торговли – "АТБ". Магазины флагманского предприятия корпорации – торговой сети "АТБ-Маркет" – сегодня функционируют во всех 24 областях Украины. Постоянными клиентами 1262 супермаркетов стали уже более четырех миллионов граждан. Эти цифры неуклонно растут. Более четверти века используя стратегию динамичного развития, компания ежегодно открывает около сотни новых комфортных магазинов и создает 4-5 тысяч новых рабочих мест. Чтобы бесперебойно обеспечивать гарантированно свежими продуктами миллионы украинцев, на предприятиях корпорации сейчас трудятся более 70 тысяч человек. Стоит отметить, что многие из них уже позаботились о своем здоровье и безопасности своих близких. Торговая сеть "АТБ-Маркет" и в этом плане также является флагманом – прививку от коронавируса сделали себе более 85% персонала (в эту цифру входят все – и офисные работники тоже). Общая численность составляет 59 тысяч человек.

Это серьезный вклад в борьбу с коронавирусной пандемией, очередную волну которой мы наблюдаем сейчас – в октябре.

В этом году корпорация "АТБ" ожидаемо удержала свои лидерские позиции в рейтинге лучших работодателей отрасли украинской розничной торговли. Невзирая на непростые вызовы, с которыми украинскому бизнесу пришлось столкнуться во время пандемии, "АТБ" подтвердила, что главным своим капиталом и самым ценным ресурсом считает сотрудников. Поэтому еще задолго до начала новой волны коронавируса, в середине лета 2021-го на всех предприятиях корпорации "АТБ" стартовал активный процесс вакцинации. Ставку сделали не на "обязаловку", а на осознанный выбор сотрудников. Чтобы показать пример социально ответственной позиции, первыми прошли вакцинацию топ-менеджеры — руководители корпорации и директора предприятий, входящих в группу компаний "АТБ".

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Благодаря тщательной разъяснительной работе среди сотрудников "АТБ" массовая вакцинация была проведена еще до начала новой волны пандемии. Наибольшее количество прививок было сделано в августе и сентябре 2021 года. Специальные мобильные группы по вакцинации выезжали непосредственно на предприятия. Это помогло упростить процесс и значительно ускорить его.

По информации пресс-службы "АТБ", сотрудники прививались в основном вакцинами Moderna (США), Pfizer/BioNTech (США/Германия), CoronaVac (Китай).

По данным медиков, антиковидная вакцина (не суть важно какого именно производителя) хоть и не гарантирует стопроцентную защиту, но резко (до 95%) снижает вероятность тяжелого течения болезни и тем более летального исхода. Фактически вакцинация была, есть и остается основным спасательным кругом от множества смертельных болезней.

Напомним, что супермаркеты "АТБ" стали первыми в стране, где еще в первые дни пандемии были соблюдены все карантинные требования: обработка помещений, поверхностей и торгового оборудования дезрастворами, ношение защитных масок персоналом магазинов и посетителями, постоянное использование перчаток, щитков и т. п. К вопросу безопасности миллионов своих покупателей, а также здоровью собственного персонала в компании относятся очень серьезно. Все магазины "АТБ" стабильно обеспечивают эффективными средствами для дезинфекции, которые сертифицированы Министерством охраны здоровья. Просторные торговые залы сети, современная система вентиляции помещений – все организовано таким образом, чтобы максимально снизить риск заражения. Торговое оборудование и места соприкосновения с руками, тележки, корзинки, сенсорные панели, весы, витрины и т. д. регулярно обрабатывают дезрастворами. На входах в магазины "АТБ" и выходах из них, как и ранее, можно воспользоваться средством для санобработки рук.

"АТБ" четко выполняет все требования и условия адаптивного карантина. Компания сконцентрировала основные усилия и ресурсы на том, чтобы бесперебойно обеспечивать граждан гарантированно свежими продуктами, а также максимально защитить от вируса десятки тысяч своих сотрудников и миллионы клиентов.