ГБР отреагировала на издевательства в Бердянской колонии

Возбуждены дела по четырем статьям

ГБР отреагировала на издевательства в Бердянской колонии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/690/64d/5c869064df2cb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/690/64d/5c869064df2cb.jpg 2019-03-11T18:54:00+02:00 Происшествия и криминал Возбуждены дела по четырем статьям

Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Мелитополе, проводят досудебное расследование по заявлениям представителей ОО "Альянс украинского единства" относительно возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц Бердянской исправительной колонии №77.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро.



26 февраля 2019 г. следователи ГБР начали досудебное расследование по признакам уголовных преступлений, предусмотренных статьями 127 ч.2 (истязание группой лиц), 365 ч.2 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), 364 ч.2 (злоупотребление властью или служебным положением), 189 ч.2 (вымогательство, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием своего служебного положения) Уголовного кодекса Украины, сказано в сообщении.

Ранее координатор "Медийной инициативы за права людей" Ольга Решетилова написала в Facebook о том что в Бердянской исправительной колонии №77 уже несколько лет избивают и насилуют заключенных при полном попустительстве со стороны руководства колонии и прокуратуры города.

Следователи теруправления ГБР, расположенного в Мелитополе проверят все факты возможных злоупотреблений должностными лицами Бердянской исправительной колонии №77 и просят лиц, пострадавших от таких действий, предоставлять в теруправления информацию о возможных совершенных преступлений, говорится в сообщении Бюро.

Как сообщалось, в Желтых Водах силовики провели учения по подавлению бунта заключенных.

Также в Днепропетровской области замначальника колонии попался при получении взятки.

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