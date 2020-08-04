Говорили о счастье: заложница "киевского террориста" рассказала подробности общения с Каримовым

Наталья Чучупак рассказала, как информировала силовиков о ситуации и о том, что готова свидетельствовать в суде

Наталья Чучупак, руководитель отделения банка в Киеве, оказавшаяся в заложниках у "террориста", после пережитого пообщалась с прессой и рассказала о том, как говорила с Сухробом Каримовым.

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Напомним, что в понедельник, 3 августа, около полудня в отделение одного из банков в самом центре Киева, на перекрестке улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого, вошел мужчина с рюкзаком и заявил, что взорвет банк и всех, кто в нем находится.

Затем злоумышленник отпустил большинство заложников, но Наталья осталась. По ее словам, "террорист" не требовал выкупа и вообще не говорил о деньгах.

"О деньгах речь не шла. Ему деньги были не нужны. Он сказал, что деньги – это не главное в жизни. Он сказал, что хочет, чтобы все люди в мире были счастливыми. И что он именно тот человек, который придет и принесет всем людям счастье", – рассказала Наталья журналистам на брифинге.

На вопрос СМИ, как осуществлялась коммуникация и выдвигались требования Каримовым, Наталья отметила, что все требования передавались "террористом" через нее.

"Он попросил, чтобы все общения проходили через мой телефон. Поэтому когда он начал выдвигать требования – принести ему кофе, сигареты, позвать журналистов, я просто давала ему свой телефон, через который он вел общение. А пока он отвлекался, я брала свой второй телефон и сообщала о том, что происходит здесь. Чтобы там снаружи знали, какая обстановка", – рассказала Наталья.

Журналист "Сегодня" поинтересовался, будет ли Наталья ходить на судебные заседания и что бы она хотела сказать сейчас Сухробу Каримову.

"Если будет необходимость, я пойду. Но что бы я ему сказала? Пока не знаю. У меня сейчас такое состояние, которого не было вчера. Я, наверное, была в состоянии аффекта вчера. Мне сегодня гораздо сложнее говорить о том, что произошло, чем вчера", – сказала Наталья.

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Напомним, гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, который угрожал взрывом в отделении банка в киевском бизнес-центре "Леонардо", объявили подозрение в совершении теракта.

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