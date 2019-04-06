На границе Украины задержали россиянина с двумя пистолетами

Пистолет и револьвер мужчина спрятал под верхней одеждой, но оружие учуяла служебная собака

Фото: Сегодня

На границе Украины задержали россиянина с двумя пистолетами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/84c/871/5ca84c871164e.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/84c/871/5ca84c871164e.jpeg 2019-04-06T09:57:00+03:00 Происшествия и криминал Пистолет и револьвер мужчина спрятал под верхней одеждой, но оружие учуяла служебная собака

Гражданин России пытался вывезти из Украины два пистолета. Об этом сообщают на сайте ГПСУ.

"Вчера утром в пункт пропуска "Гоптовка", на выезде из Украины, прибыл автомобиль марки "Фольксваген". В качестве пассажира ним следовал гражданин России, 1949 года рождения", – говорится в сообщении.

Во время проверки автомобиля на мужчину отреагировал пограничная служебная собака, натренированная на поиск оружия. После этого пограничники обыскали мужчину с помощью металлоискателя и нашли два пистолета. Кроме того, найденные предметы были старинными. У иностранца был "Наган" образца 1895 года и "Зауэр" 1913 года с одним магазином в комплекте.

Пограничники изъяли оружие у задержанного и передали дело Нацполиции.

Напомним, ранее мы рассказывали, что на Закарпатье будут судить местного жителя за незаконное приобретение и хранение оружия. Житель Ужгорода в начале 2019 приобрел у незнакомца противотанковый гранатомет РПГ-22, который в дальнейшем хранил в заброшенном здании бывшего детского сада в Ужгороде.

Также мы рассказывали, чтов Одесской области стражи порядка обнаружили 36 российских ракет "земля-воздух" для зенитно-ракетного комплекса "Печора". По данным генпрокуратуры, в порту было обнаружено оружие, которое пытались контрабандой переместить в Африку.

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