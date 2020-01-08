Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,68
26,39

Кинули снежкой в машину: в США водитель расстрелял детей

8 января, 04:34

Подростки 12-13 лет были ранены неадекватным автомобилистом в Висконсине

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Американская полиция разыскивает злоумышленника, который открыл стрельбу по детям, кинувшим снежки по его автомобилю.

Как сообщает CNN, инцидент случился в городе, который популярный сервис Airbnb назвал лучшим популярным туристическим направлением в 2020 году – Милуоки, штат Висконсин.

По словам журналистов, группа школьников развлекалась, бросая снежки по проезжавшим мимо машинам. Одна из снежок попала в белую легковушку Toyota, из которой вышел водитель и открыл стрельбу по детям из огнестрельного оружия.

Реклама

В результате случившегося пострадали двое подростков – девочки 12 лет и 13-летний мальчик.

Стрелок же скрылся с места происшествия. В настоящее время полиция расследует обстоятельства инцидента и разыскивает подозреваемого в стрельбе.

Любопытно, что именно в одном из городов Висконсина перед Новым годом отменили запрет на игру в снежки, который действовал 57 лет. Раньше в городу Уосо действовало постановление, которое приравнивало бросание снежок к бросанию камней.

В городе Северанс, штат Колорадо, тоже почти сто лет действовал запрет на снежные бои – отменили его только в 2018 году. Добиться отмены необычного для украинцев, которым никогда не запрещали играть в эту зимнюю забаву, правила удалось 9-летнему школьнику Дейну Бесту.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

стрельба снежки убийство детей

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В центре Киева пьяный мужчина разлил на прохожих и ребенка два казана с глинтвейном
В центре Киева пьяный мужчина разлил на прохожих и ребенка два казана с глинтвейномПроисшествия
В Киеве пропала 13-летняя школьница
В Киеве пропала 13-летняя школьницаПроисшествия
Страшное ДТП с подростками под Киевом: тело девушки нашли в 100 метрах от места аварии
Страшное ДТП с подростками под Киевом: тело девушки нашли в 100 метрах от места аварииПроисшествия
В дом жительницы Днепра залезла змея: фото
В дом жительницы Днепра залезла змея: фотоДнепр
В Запорожской области под прикрытием вооруженных людей разграбили скифский курган
В Запорожской области под прикрытием вооруженных людей разграбили скифский курганЗапорожье
Одесский подросток с газовым баллончиком обнес ломбард на полмиллиона гривен
Одесский подросток с газовым баллончиком обнес ломбард на полмиллиона гривенОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...