Кинули снежкой в машину: в США водитель расстрелял детей

Подростки 12-13 лет были ранены неадекватным автомобилистом в Висконсине

Скриншот из видео

Американская полиция разыскивает злоумышленника, который открыл стрельбу по детям, кинувшим снежки по его автомобилю.

Как сообщает CNN, инцидент случился в городе, который популярный сервис Airbnb назвал лучшим популярным туристическим направлением в 2020 году – Милуоки, штат Висконсин.

По словам журналистов, группа школьников развлекалась, бросая снежки по проезжавшим мимо машинам. Одна из снежок попала в белую легковушку Toyota, из которой вышел водитель и открыл стрельбу по детям из огнестрельного оружия.

Реклама

В результате случившегося пострадали двое подростков – девочки 12 лет и 13-летний мальчик.

Стрелок же скрылся с места происшествия. В настоящее время полиция расследует обстоятельства инцидента и разыскивает подозреваемого в стрельбе.

Любопытно, что именно в одном из городов Висконсина перед Новым годом отменили запрет на игру в снежки, который действовал 57 лет. Раньше в городу Уосо действовало постановление, которое приравнивало бросание снежок к бросанию камней.

В городе Северанс, штат Колорадо, тоже почти сто лет действовал запрет на снежные бои – отменили его только в 2018 году. Добиться отмены необычного для украинцев, которым никогда не запрещали играть в эту зимнюю забаву, правила удалось 9-летнему школьнику Дейну Бесту.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама