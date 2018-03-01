"Контролер": Трещины в доме – смертельная угроза

Жители многоэтажки обратились к "Контролеру" с просьбой разобраться в ситуации и повлиять на нерадивых чиновников

Дом в Киеве буквально трещит по швам, с 2007 года под угрозой взрыва газа проживают около 100 человек, среди них есть дети. Кто подвергает жителей опасности взрыва? Почему трещины в доме не ремонтируют? Кто отвечает за капремонт или отселения жителей?

Ответы на эти и другие вопросы 2 марта в 23:20 в новой программе канала "Украина" о резонансных социальных проблемах "Контролер", ведущим которой является известный юрист и адвокат Ярослав Куц.

Дом в Голосеевском районе Киева давно находится в аварийном состоянии. Жители многоэтажки обратились к "Контролеру" с просьбой разобраться в ситуации и повлиять на нерадивых чиновников. Из-за трещин в здании газовые трубы растягиваются и ломаются. В подъезде постоянно слышен запах газа.

Но работники ЖЭУ на телефонные звонки от жителей проблемного дома не реагируют и бросают трубку, как только слышат адрес. Коммунальщики обвиняют в проблеме строительство метро и соседнюю новостройку.

Команда "Контролера" и Ярослав Куц выяснят, возможно ли что-то сделать, чтобы жилье не распалось как карточный домик. Почему коммунальные службы не решают проблемы? И когда это будет сделано?

Смотрите программу "Контролер" в четверг в 23:20 на канале "Украина"!

Напомним, все проблемы, которые нуждаются в решении, можно увидеть на интерактивной карте проекта "Контролер". Зрители могут отправлять просьбы о помощи по адресу: kontroler@trkua.tv или звонить по телефону: +38 (044) 290 70 50.