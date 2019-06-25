Сделать стартовой
26,19
29,84
УКР
Главная Больше  Криминальные новости

Суд вынес приговор киприоту, который приглашал своих жертв на свидание и убивал

25 июня, 16:50

35-летний душегуб останется за решеткой до конца жизни


На Кипре огласили приговор маньяку, который убил пятерых женщин и двоих детей. 35-летнего военнослужащего Никоса Метакиса приговорили к семи пожизненным заключениям. Мужчина отказался от адвоката и признал вину.

Своих жертв он приглашал на свидание, а потом убивал и выбрасывал тела в заброшенных каньонах.

Вскоре серийный убийца был задержан. Полиция установила, что тела своих жертв он расчленял и в чемоданах выбросил в искусственные озера, надеясь, что их там не найдут, учитывая, что медные рудники окрашивают воду в красный цвет.

В течение трех лет, как сообщают СМИ, правоохранители на Кипре игнорировали сообщения об исчезновении женщин. Полиция не открывала дел и не формировала поисковых отрядов. Начали работать только после того, как туристы нашли изуродованное тело.

Читайте также

Из-за критики правоохранительных органов на кипре подал в отставку министр юстиции Йонас Николау.

Несмотря на ухищрения преступника, погибших нашли – водолазы извлекли из воды несколько пакетов, а полиция установила, что офицер убивал только приезжих. Среди жертв оказались гражданки Индии, Непала, Румынии и Филиппин. Задержанный вначале отрицал обвинения, но вскоре признался в содеянном.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Кипр, суд, маньяк, убийство, пожизненный срок, пожизненное заключение

Вы сейчас просматриваете новость " Суд вынес приговор киприоту, который приглашал своих жертв на свидание и убивал". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жестокое убийство мальчика в Киеве: все обстоятельства трагедии

Сегодня, 10:15

Мать Захара Черевко с отчимом неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей

Убийство мальчика в Киеве: подозреваемого взяли под стражу

Вчера, 18:28

Убийце грозит пожизненное заключение

В чемодане, залитом бетоном: На Кипре найдено тело еще одной жертвы серийного убийцы

14 июня, 11:00

Аквалангисты накануне обнаружили тело шестилетней девочки в карьерном озере

В Кременчуге голый мужчина преследует женщин: опубликовано видео

10 июня, 17:43

Эксгибиционист замечен на улице Тараса Бульбы

Правила снятия наличных в банках Украины меняются с июня

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства

Новый закон о ЖКХ: как накажут украинцев за долги по коммуналке

Гройсман высказался о назначениях новых глв ОГА

Подавление единственного фермента замедляет старение на 10%

1:0 с Кипром: что это было? Рабинер – о сборной России

Ученые получили первые фотографии «галактики-монстра» AzTEC-1

Как сделать из своего телевизора сделать смарт ТВ за 40$

Сделка завершена: "Динамо" вернулось под контроль банкиров

Как работает гибридная силовая установка

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

Вчера, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

Вчера, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

23 июня, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Без диплома и опыта работы: как переучиться на программиста

23 июня, 07:38

Курсы программирования не помогут – или, во всяком случае, их одних явно недостаточно

Стало известно, сколько зарабатывает пресс-секретарь президента

Кокорину дали срок больше, чем убийце

"Братья Кличко были кошмаром". Глава UFC об украинских боксерах
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь