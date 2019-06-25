Суд вынес приговор киприоту, который приглашал своих жертв на свидание и убивал
35-летний душегуб останется за решеткой до конца жизни
На Кипре огласили приговор маньяку, который убил пятерых женщин и двоих детей. 35-летнего военнослужащего Никоса Метакиса приговорили к семи пожизненным заключениям. Мужчина отказался от адвоката и признал вину.
Своих жертв он приглашал на свидание, а потом убивал и выбрасывал тела в заброшенных каньонах.
Вскоре серийный убийца был задержан. Полиция установила, что тела своих жертв он расчленял и в чемоданах выбросил в искусственные озера, надеясь, что их там не найдут, учитывая, что медные рудники окрашивают воду в красный цвет.
В течение трех лет, как сообщают СМИ, правоохранители на Кипре игнорировали сообщения об исчезновении женщин. Полиция не открывала дел и не формировала поисковых отрядов. Начали работать только после того, как туристы нашли изуродованное тело.
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Несмотря на ухищрения преступника, погибших нашли – водолазы извлекли из воды несколько пакетов, а полиция установила, что офицер убивал только приезжих. Среди жертв оказались гражданки Индии, Непала, Румынии и Филиппин. Задержанный вначале отрицал обвинения, но вскоре признался в содеянном.
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