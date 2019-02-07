Миллионные убытки в "Укртелефильме": задержаны трое подозреваемых

Задержаны бывший гендиректор госпредприятия, организатор схемы и директор коммерческого общества

Фото: nabu.gov.ua.

Миллионные убытки в "Укртелефильме": задержаны трое подозреваемых //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c11/e4e/5c5c11e4e9adb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c11/e4e/5c5c11e4e9adb.jpg 2019-02-07T13:19:00+02:00 Происшествия и криминал Задержаны бывший гендиректор госпредприятия, организатор схемы и директор коммерческого общества

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в среду, 6 февраля, сообщили бывшему гендиректору ГП "Украинская студия телевизионных фильмов "Укртелефильм" о подозрении, информирует пресс-служба Бюро.

Его подозревают в злоупотреблении служебным положением и использовании поддельных документов, в результате чего предприятие получило более 68,72 млн грн убытков.

Детективы также сообщили о подозрении двум соучастникам: организатору схемы и директору коммерческого общества (ООО).

Все трое подозреваемых задержаны, их имена не называются. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

"По версии следствия, бывший руководитель "Укртелефильма" в сговоре с частными лицами отстранил в пользу ООО имущественные права на 67 объектов недвижимого имущества (квартиры, нежилые помещения, паркоместа), которое расположено в Киеве", – сказано в сообщении.

По данным пресс-службы НАБУ, в ноябре 2018 года Хозсуд Киева признал договор купли-продажи указанных имущественных прав недействительным.

"Укртелефильм" – украинская киностудия, которая была основана в 1965 году.

Ранее НАБУ раскрыло детали расследования хищения 8 млн долларов в "Укркосмосе", а также заявило о задержании 10 человек по делу о хищении 20 млн долларов в "Ощадбанке".

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