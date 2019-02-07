Миллионные убытки в "Укртелефильме": задержаны трое подозреваемых
Задержаны бывший гендиректор госпредприятия, организатор схемы и директор коммерческого общества
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в среду, 6 февраля, сообщили бывшему гендиректору ГП "Украинская студия телевизионных фильмов "Укртелефильм" о подозрении, информирует пресс-служба Бюро.
Его подозревают в злоупотреблении служебным положением и использовании поддельных документов, в результате чего предприятие получило более 68,72 млн грн убытков.
Детективы также сообщили о подозрении двум соучастникам: организатору схемы и директору коммерческого общества (ООО).
Все трое подозреваемых задержаны, их имена не называются. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
"По версии следствия, бывший руководитель "Укртелефильма" в сговоре с частными лицами отстранил в пользу ООО имущественные права на 67 объектов недвижимого имущества (квартиры, нежилые помещения, паркоместа), которое расположено в Киеве", – сказано в сообщении.
По данным пресс-службы НАБУ, в ноябре 2018 года Хозсуд Киева признал договор купли-продажи указанных имущественных прав недействительным.
"Укртелефильм" – украинская киностудия, которая была основана в 1965 году.
Ранее НАБУ раскрыло детали расследования хищения 8 млн долларов в "Укркосмосе", а также заявило о задержании 10 человек по делу о хищении 20 млн долларов в "Ощадбанке".
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