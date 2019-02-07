Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,96
30,72
УКР
Главная Больше  Криминальные новости

Многомиллионные хищения в "Укртелефильме": появились интересные подробности

Сегодня, 18:03

В частности, сообщники продали имущественные права госпредприятия на 24 квартиры

Фото: НАБУ
Фото: НАБУ.
Многомиллионные хищения в "Укртелефильме": появились интересные подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c55/188/5c5c55188ab72.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c55/188/5c5c55188ab72.jpg Происшествия и криминал В частности, сообщники продали имущественные права госпредприятия на 24 квартиры

Экс-глава государственного предприятия "Украинская студия телевизионных фильмов "Укртелефильм" вместе с соучастниками продали частному юрлицу имущественные права на недвижимость, принадлежавшее госпредприятию.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сегодня, 7 февраля, на своей странице в Facebook.

По версии следствия, в декабре 2017 года подозреваемые осуществили продажу без разрешения Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины с помощью поддельных документов.

"[Они продали] имущественные права на 24 квартиры, 36 паркомест и коммерческую недвижимость площадью почти 1000 м² в ЖК "Лазурный блюз" (в Киеве. – Ред.) стоимостью более 83 млн гривен по цене 14,5 млн гривен, которая почти в шесть раз ниже рыночной и в три раза ниже балансовой", – сообщает САП.

Сообщникам удалось зарегистрировать часть недвижимости на подконтрольное юрлицо и в дальнейшем перерегистрировать на других физических и юридических лиц "для создания видимости существования добросовестных приобретателей", добавили прокуроры.

"Конечной целью преступления была продажа недвижимости по рыночным ценам", – сказано в сообщении.

На указанную недвижимость наложен арест.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что трое подозреваемых, в том числе экс-глава "Укртелефильма", были задержаны 6 февраля. Им объявили о подозрении. По версии НАБУ и САП, они нанесли госпредприятию более 68,72 млн грн убытков.

Напомним, НАБУ также раскрыло детали расследования хищения 8 млн долларов в "Укркосмосе" и заявило о задержании 10 человек по делу о хищении 20 млн долларов в "Ощадбанке".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег коррупция, хищения, САП, Укртелефильм

Вы сейчас просматриваете новость " Многомиллионные хищения в "Укртелефильме": появились интересные подробности". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сотрудников Запорожской АЭС уличили в крупных хищениях

18 января, 17:34

Работники АЭС устроили аферу и присвоили 1,3 миллиона гривен

Дело о хищениях в Укргазбанке передали в суд

9 января, 14:44

Бывшему заместителю председателя правления банка было сообщено о подозрении

Миллионы гривен и золотые слитки: на Прикарпатье раскрыли схему хищения сжиженного газа

27 декабря 2018, 17:09

Во время обысков правоохранители изъяли оружие, валюту и "черную" документацию 

Хищения в украинской армии: Рада подсчитает убытки за всю независимость

6 декабря 2018, 19:01

Парламент поддержал расширение деятельности парламентской временной следственной комиссии 

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев и какие банки готовы продать валюту онлайн

Сегодня, 07:00

Теперь можно купить или продать валюту через интернет. Но заработает не везде и не сразу 

Украинцам начали урезать субсидии

Вчера, 07:00

За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм

Бюджет выборов-2019: сколько стоит стать президентом

5 февраля, 07:51

Нынешние выборы обойдутся политикам сравнительно недорого. Правда, это смотря с чем сравнивать

Четыре рабочих дня вместо пяти – ждать не так долго, как кажется

5 февраля, 07:43

Сколько работают люди в разных странах и кто в Украине уже может взять себе "лишний" выходной