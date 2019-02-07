Многомиллионные хищения в "Укртелефильме": появились интересные подробности

В частности, сообщники продали имущественные права госпредприятия на 24 квартиры

Фото: НАБУ.

Многомиллионные хищения в "Укртелефильме": появились интересные подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c55/188/5c5c55188ab72.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c55/188/5c5c55188ab72.jpg 2019-02-07T18:03:00+02:00 Происшествия и криминал В частности, сообщники продали имущественные права госпредприятия на 24 квартиры

Экс-глава государственного предприятия "Украинская студия телевизионных фильмов "Укртелефильм" вместе с соучастниками продали частному юрлицу имущественные права на недвижимость, принадлежавшее госпредприятию.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сегодня, 7 февраля, на своей странице в Facebook.

По версии следствия, в декабре 2017 года подозреваемые осуществили продажу без разрешения Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины с помощью поддельных документов.

"[Они продали] имущественные права на 24 квартиры, 36 паркомест и коммерческую недвижимость площадью почти 1000 м² в ЖК "Лазурный блюз" (в Киеве. – Ред.) стоимостью более 83 млн гривен по цене 14,5 млн гривен, которая почти в шесть раз ниже рыночной и в три раза ниже балансовой", – сообщает САП.

Сообщникам удалось зарегистрировать часть недвижимости на подконтрольное юрлицо и в дальнейшем перерегистрировать на других физических и юридических лиц "для создания видимости существования добросовестных приобретателей", добавили прокуроры.

"Конечной целью преступления была продажа недвижимости по рыночным ценам", – сказано в сообщении.

На указанную недвижимость наложен арест.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что трое подозреваемых, в том числе экс-глава "Укртелефильма", были задержаны 6 февраля. Им объявили о подозрении. По версии НАБУ и САП, они нанесли госпредприятию более 68,72 млн грн убытков.

Напомним, НАБУ также раскрыло детали расследования хищения 8 млн долларов в "Укркосмосе" и заявило о задержании 10 человек по делу о хищении 20 млн долларов в "Ощадбанке".

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