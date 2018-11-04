На Шулявском мосту произошло серьезное ДТП, фото и видео

Сегодня, 07:52

Один из водителей был госпитализирован в бессознательном состоянии


Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

На аварийном Шулявском мосту в Киеве произошло серьезное ДТП с участием автомобилей Opel, Mercedes и Citroen. Четыре человека получили травмы и попали в больницу.

Инцидент произошел в субботу, около 22:00

По словам водителя Citroen, он двигался по Шулявскому мосту в сторону Караваевых дач. В этот момент навстречу ему вылетел Opel, зацепил его автомобиль и врезался в Mercedes Smart. От удара Citroen занесло и он сбил ограждение моста. После столкновения Opel задымился, но машина не загорелась.

В результате аварии четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Водителя Opel госпитализировали в бессознательном состоянии. Прибывшие на место происшествия полицейские полностью перекрыли движение по в обе стороны.

Напомним, вчера на перекрестке улиц академика Заболотного и Васильковской фура Man влетела в легковушку Daewoo, в результате чего автомобили разбросало в разные стороны дороги.

Также напомним, почти две недели назад на бульваре Леси Украинки произошло масштабное ДТП, в котором по разным оценкам пострадали от 17 до 22 автомобилей.
Киев, ДТП, раненые, шулявский мост

Вы сейчас просматриваете новость "На Шулявском мосту произошло серьезное ДТП, фото и видео". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Информатор

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве мужчина погиб на глазах у семьи: новые подробности смертельной аварии

8 Августа, 17:47

Ищут пешехода, который мог спровоцировать ДТП

Транспорт

Фото: скриншот с видео

Под Шулявским мостом в столице застрял грузовик

2 Августа, 10:44

Водитель, не рассчитав высоту своего транспортного средства, оказался в весьма пикантной ситуации
Загрузка...

Коммуналка

Под мостом. Бетонными блоками перекрыли разворот. Фото: Д. Драгина

Ремонт Шулявского моста: под путепроводом перекрыли проезд

3 Августа, 10:58

"Срезать дорогу" теперь не получится

Происшествия

Фото: facebook.com/KyivOperativ

В Киеве полицейский "под градусом" устроил стрельбу

30 Сентября, 12:48

Огонь был открыт из травматического оружия
Загрузка...