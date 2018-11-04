На Шулявском мосту произошло серьезное ДТП, фото и видео

Один из водителей был госпитализирован в бессознательном состоянии

На аварийном Шулявском мосту в Киеве произошло серьезное ДТП с участием автомобилей Opel, Mercedes и Citroen. Четыре человека получили травмы и попали в больницу.

Инцидент произошел в субботу, около 22:00

По словам водителя Citroen, он двигался по Шулявскому мосту в сторону Караваевых дач. В этот момент навстречу ему вылетел Opel, зацепил его автомобиль и врезался в Mercedes Smart. От удара Citroen занесло и он сбил ограждение моста. После столкновения Opel задымился, но машина не загорелась.

В результате аварии четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Водителя Opel госпитализировали в бессознательном состоянии. Прибывшие на место происшествия полицейские полностью перекрыли движение по в обе стороны.

Напомним, вчера на перекрестке улиц академика Заболотного и Васильковской фура Man влетела в легковушку Daewoo, в результате чего автомобили разбросало в разные стороны дороги.

Также напомним, почти две недели назад на бульваре Леси Украинки произошло масштабное ДТП, в котором по разным оценкам пострадали от 17 до 22 автомобилей.