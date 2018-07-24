Не менее шести пакистанцев стали жертвами расстрела митинга
Согласно предварительной версии, стрелявший был психически болен
Инцидент произошел в округе Чаквал в провинции Пенджаб (Пакистан). Вечером в понедельник там проходил политический митинг, организованный одной из местных партий. Неизвестный мужчина открыл по его участникам огонь из автоматического оружия. Убив не менее шести человек и ранив десятерых, нападавший затем застрелился.
Полиция Пакистана ведет расследование случившегося. Согласно предварительной версии, стрелявший был психически болен.
Подобные случаи вооруженного насилия со смертельным исходом – не редкость для этой азиатской страны, особенно в разгар политических страстей перед общенациональными и региональными выборами, которые назначены на 25 июля.
Так, в середине месяца на предвыборном митинге в провинции Белуджистан прогремел взрыв, унесший не менее 150 жизней. Свыше 200 человек получили ранения.
Накануне в этом же регионе в округе Мастунг произошел другой взрыв. Погибли не менее 30 человек, в том числе кандидат в депутаты Ассамблеи Белуджистана Сирадж Раизани, который как раз проводил встречу с избирателями. Более 40 человек были ранены.
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