Не менее шести пакистанцев стали жертвами расстрела митинга

Вчера, 11:03

Согласно предварительной версии, стрелявший был психически болен

Фото: AFP
Фото: AFP

Инцидент произошел в округе Чаквал в провинции Пенджаб (Пакистан). Вечером в понедельник там проходил политический митинг, организованный одной из местных партий. Неизвестный мужчина открыл по его участникам огонь из автоматического оружия. Убив не менее шести человек и ранив десятерых, нападавший затем застрелился.

Полиция Пакистана ведет расследование случившегося. Согласно предварительной версии, стрелявший был психически болен.

Подобные случаи вооруженного насилия со смертельным исходом – не редкость для этой азиатской страны, особенно в разгар политических страстей перед общенациональными и региональными выборами, которые назначены на 25 июля.

Так, в середине месяца на предвыборном митинге в провинции Белуджистан прогремел взрыв, унесший не менее 150 жизней. Свыше 200 человек получили ранения.

Накануне в этом же регионе в округе Мастунг произошел другой взрыв. Погибли не менее 30 человек, в том числе кандидат в депутаты Ассамблеи Белуджистана Сирадж Раизани, который как раз проводил встречу с избирателями. Более 40 человек были ранены.
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Источник:

Синьхуа

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